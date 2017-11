Vermutlich mit einem großen Schrecken davongekommen ist am Dienstagmorgen eine 30-jährige Altenstädterin. Die Frau war mit einem vierjährigen Kind und einem wenige Tage alten Säugling im Auto auf der B 470 in Höhe Brandweiher unterwegs, als sie unverschuldet mit dem Auto eines 27-Jährigen kollidierte.

Der Unfall geschah laut Polizeibericht gegen 6 Uhr an der Abzweigung zum Brandweiher. Der 27-jährige Weidener wollte demnach mit seinem Auto in die Dr.-Müller-Straße abbiegen, übersah dabei jedoch die 30-Jährige mit ihrem Auto. Die Frau konnte offenbar nicht mehr abbremsen und krachte in den hinteren Teil des Autos des Weideners. Anschließend wurde ihr Auto laut Polizei in ein wartendes Fahrzeug eines 63-jährigen Altenstädters geschleudert.Größere Verletzungen zog sich bei dem Unfall nach Angaben der Polizei niemand zu. Das vierjährige Kind und der Säugling im Wagen der Frau seien jedoch vorsorglich ins Klinikum gebracht worden, um eingehend untersucht zu werden.Alle drei Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Feuerwehr kümmerte sich um die Unfallstelle und die Verkehrslenkung.Es entstand Sachschaden in bislang noch nicht bekannter Höhe.