Folgenschwerer Verkehrsunfall am Mittwochmorgen: Gegen 6.45 Uhr übersah eine Autofahrerin in der Christian-Seltmann-Straße in Weiden bei der Auffahrt zur BAB A93 einen Rollerfahrer.

Die 25-jährige Pkw-Lenkerin kam mit ihrem Fahrzeug aus Richtung Pressath und wollte von der B470 in die Autobahnauffahrt abbiegen. Laut Polizeibericht übersah sie dabei aus bislang ungeklärter Ursache einen ihr entgegenkommenden 59-jährigen Weidener auf seinem Roller. Der Mann konnte einen Zusammenprall nicht mehr vermeiden und fuhr nahezu ungebremst in die rechte Seite des abbiegenden Autos.Bei dem Zusammenstoß zog sich der Rollerfahrer eine offene Verletzung im Brustbereich zu. Er wurde umgehend ins Klinikum Weiden gebracht. Seitens der Rettungskräfte war zu vernehmen, dass die Verletzungen schwer, aber nicht lebensbedrohlich seien.Bis etwa 9 Uhr war die Unfallstelle halbseitig gesperrt. Zu größeren Beeinträchtigungen im Berufsverkehr kam es aber nicht. Die Feuerwehr war im Einsatz und kümmerte sich zusammen mit den Polizeikräften um die Verkehrslenkung an der Unfallstelle.Ein Gutachter wurde zur Unfallrekonstruktion hinzugezogen. Beide Vehikel wurden sichergestellt und werden einer Prüfung unterzogen, um den Unfallhergang lückenlos rekonstruieren zu können.