Für einen kurzen Moment sah er nichts mehr. Und das ausgerechnet an einer der gefährlichsten Stellen in der Mooslohstraße, auf Höhe der Einfahrten zu den Arztpraxen. Im Schneeregen verlor der 20-jährige Rollerfahrer am Dienstagmorgen die Orientierung und prallte gegen einen geparkten Wagen. Er zog sich Verletzungen an der Hüfte zu. Gegen 7 Uhr hatte der junge Mann schlechte Sicht gehabt, als er die Mooslohstraße in Richtung Innenstadt befuhr: Regen auf dem Visier, dazu die Scheinwerfer eines entgegenkommenden Autos. "In diesem undurchsichtigen Moment fuhr er auf einen ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Pkw auf", teilt die Polizei mit. Der 20-Jährige stürzte auf den Asphalt. Das Rote Kreuz brachte ihn ins Klinikum, die Verletzungen "dürften aber nicht schwererer Natur sein", heißt es im Bericht. Weil zahlreiche Polizeistreifen zu einem Einsatz auf der Autobahn ausrückten (Bericht an anderer Stelle), kamen die Gesetzeshüter erst stark verspätet zum Unfallort. Bild: nogo