Unfall mit zwei E-Bikes

Zwei E-Bike-Fahrer krachten am Freitagnachmittag am Radweg entlang des Flutkanals zusammen. Eine 68-Jährige aus dem Landkreis war mit ihrem Pedelec auf dem Ludwig-Wolker-Weg (DJK) in Richtung Innenstadt unterwegs. Ein 76-jähriger Weidener wollte von einem Feldweg in diesen Radweg einbiegen. Dabei übersah er die Radfahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Beide mussten mit schweren bzw. mittelschweren Verletzungen durch das Rote Kreuz ins Klinikum Weiden gebracht werden.