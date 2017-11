Unfall verursacht und geflüchtet

Am vergangenen Dienstag wurde im Laufe des Vormittags der zunächst am Parkplatz Naabwiesen, später dann im Bereich Ermweigstraße/Schönwerthstraße geparkte Pkw einer Frau angefahren. Die Polizeiinspektion Weiden fahndet nun nach dem geflüchteten Unfallverursacher und bittet diesbezüglich um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zur Zeit werden laut Polizei beinahe täglich Unfallfluchten im Stadtgebiet gemeldet. So wurde auch am vergangenen Dienstag im Laufe des Vormittags der geparkte Pkw einer Frau angefahren. Dies muss sich nach Angaben des Opfers zwischen 8.10 und 11 Uhr entweder am Parkplatz Naabwiesen oder im Bereich Ermweigstraße/Schönwertstraße ereignet haben.Der Unfallverursacher flüchtete, ohne den durch ihn verursachten Schaden von rund 500 Euro zu melden. Die Polizei ermittelt deshalb nun wegen Fahrerflucht.Für Hinweise setzten Sie sich bitte mit der Polizeiinspektion Weiden unter der Telefonnummer 0961-401-320 in Verbindung.