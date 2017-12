Unfallflucht mit 3,4 Promille

Weiden/Floß. Mit 3,4 Promille kam ein 45-jähriger Autofahrer gleich mehrmals vom rechten Weg ab: Nach einem Unfall im Begegnungsverkehr endete seine Flucht im Graben. In Schlangenlinien war der Dacia am Sonntag gegen 23 Uhr auf der Staatsstraße 2166 in Richtung Vohenstrauß unterwegs gewesen. Etwa auf Höhe des Parkplatzes Tröglersricht kam ihm ein 72-Jähriger mit seinem VW entgegen. Die Autos touchierten sich mit den Außenspiegeln. Der 45-Jährige hielt kurz an - und gab wieder Gas.

Er kam bis kurz vor Floß: Bei Kühbach schleuderte der Dacia nach links von der Fahrbahn, bevor er im Graben steckenblieb. Zwei Zeugen sprachen erst den Fahrer an und verständigten dann die Polizei. Der 45-Jährige war unverletzt geblieben. Der Schaden beläuft sich auf 1000 Euro. Nach dem hohen Wert beim Alkotest bat die Polizei den Mann nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft zu zwei Blutentnahmen. Die Nacht verbrachte er in der Ausnüchterungszelle. Der Führerschein blieb auch danach in Polizeigewahrsam.