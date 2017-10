Ein 43-Jähriger hat am Mittwoch mit seinem Sattelzug auf der A93, Anschlussstelle Weiden-Süd, einige Leitpfosten überfahren. Die Polizei kontrollierte den Fahrer, weil er unbeirrt weiter fuhr - und stellte fest, dass der Mann 2,98 Promille hatte.

Laut Polizeibericht fuhr am Mittwochnachmittag um 16.10 Uhr ein 43-Jähriger mit seinem Sattelzug an der Anschlussstelle Weiden-Süd auf die A93 in Fahrtrichtung Hof. In der Auffahrt kam er dabei nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr einige Leitpfosten.Unbeirrt setzte der Fahrer seine Fahrt in Richtung Norden fort. Dabei hat er aber die Rechnung ohne eine zivile Fahndungsstreife der Verkehrspolizeiinspektion Weiden gemacht, die hinter dem Unfallverursacher her fuhr.Der Rest war Routine: Die Streife hielt den Sattelzug an und kontrollierte den Fahrer. Die Beamten stellten beim Fahrer Alkoholgeruch fest und boten ihm einen Alkoholtest an. Dieser fiel mit 2,98 Promille recht deutlich aus.Daraufhin ordneten die Polizisten eine Blutentnahme an, die ein hinzugezogener Arzt durchführte. Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher und entließen ihn nach Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.Den Mann erwarten nun Anzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort.