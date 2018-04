Ein Verkehrsunfall von Montag gegen 17:30 Uhr in Weiden in der Neustädter Straße gibt der Polizei noch Rätsel auf. Fakt ist: Die Fahrzeuge eines 25-jährigen Weideners und eines 26-jährigen Grafenwöhrers kollidierten an der Ecke der Neustädter Straße zur B22.

Die Angaben der beiden Autofahrer zum Unfallhergang gehen in völlig verschiedene Richtungen. An den Fahrzeugen der Unfallgegner, einem BMW und VW, entstand zusammen ein Schaden von 18.000 Euro. Verletzt wurde niemand.Die Polizei will nun klären, woher die beiden Autos kamen und welchen Weg sie fuhren, bis es zu dem Zusammenstoß kam. Wer Beobachtungen gemacht hat und zur Klärung des Unfallgeschehens beitragen kann, soll sich bei der Polizei in Weiden unter Telefonnummer 0961/401-320 melden.