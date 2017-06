Wenn schon Pech, dann aber mit Anlauf. So lässt sich das zusammenfassen, was laut Polizeibericht einer 32-Jährigen am Freitagnachmittag passierte. Denn ruckzuck entstand aus einem abgefahrenen Seitenspiegel ein Schaden von über 13 000 Euro.

Doch alles der Reihe nach: Gegen 14.45 Uhr fuhr die Weidenerin mit ihrem Auto die Christian-Seltmann-Straße stadteinwärts, als sie mit ihrem Wagen den linken Seitenspiegel eines dort geparkten Autos touchierte. "Vorschriftsmäßig wollte sie bei der nächsten Gelegenheit ihr Fahrzeug wenden, um ihrer Verpflichtung zur Anzeige der Unfallbeteiligung am Ort nachzukommen", heißt es im Polizeibericht. Allerdings übersah sie bei dem Wendemanöver einen Wagen, der an der Ampel wartete und knallte mit ihrem Auto darauf. Die Wucht des Aufpralls schob das Auto auf das nächste dort wartende. So summierte sich der Schaden an den vier Wagen auf über 13 000 Euro, zwei Autos mussten abgeschleppt werden. Eine gute Nachricht gab es auch: Verletzt hat sich niemand.