Horst Vogel, Mitglied des Yachtclubs, hat erfolgreich gegen seinen Verein geklagt: Der Segler störte sich an einer neuen Regelung seit 2014, dass für nicht geleisteten Arbeitsdienst ersatzweise 180 Euro pro Jahr bezahlt werden sollen. Das Landgericht stellte nun fest, dass diese Rechnungen tatsächlich ohne rechtliche Grundlage erfolgten. Er muss nicht zahlen. Rückerstattet werden zudem 90 Euro Schrankgebühren für die Jahre 2014 bis 2016.

Grundsätzlich sei im Vereinsrecht zwar eine gespaltene Beitragspflicht (Geld/Arbeit) möglich, so Richter Peter Werner. Aber die müsse in der Satzung festgelegt werden, nicht in Geschäfts- und Gebührenordnung.Die Rechnungen hatten für mächtig Wirbel gesorgt. Sie waren 2014 bei einer Mitgliederversammlung mehrheitlich beschlossen worden. Dabei stimmten alle ab - betroffen war aber nur ein Bruchteil. Nämlich die Mitglieder mit einem Liegeplatz am Brückelsee, der im Jahr ohnehin 180 Euro kostet. Sie sollten zusätzlich jährlich 180 Euro zahlen, wenn sie keinen Arbeitsdienst ableisten. Unter den Adressaten waren verdiente Segler, teils über 80 Jahre alt, die jahrzehntelang den Verein aufgebaut und viel Zeit in den Bau des Clubheims gesteckt hatten, etwa der langjährige Vorsitzende Karl-Hans Reichl und frühere Oberbootsmann Karl Rauh. Die Rechnungen wurden als "ohne Augenmaß" empfunden.Der frühere Kassier Vogel protestierte zunächst bei der Jahreshauptversammlung im März gegen diese Praxis - vergeblich - und zog dann vor Gericht. Das Urteil gibt ihm recht, dass für die Beitragsfestlegungen die Rechtsgrundlage fehlte. Zitat: "Eine Verpflichtung der Mitglieder, solche Arbeitsstunden abzuleisten, ist der Satzung nicht zu entnehmen."Der Yachtclub will an den Ersatzzahlungen dennoch festhalten. Dann eben auf anderer Grundlage. Zweiter Vorsitzender Heinz Adolf kündigte die Einberufung einer Mitgliederversammlung an, bei der eine Satzungsänderung zur Abstimmung gestellt wird. "Es werden die Ausführungen des Gerichts berücksichtigt."