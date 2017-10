Ein Familienroman verkündet in den 1960er Jahren: "Morgens um 7 ist die Welt noch in Ordnung." Dies gilt kaum für den Alltag eines Chirurgen. Ein ganz normaler Tag an der Seite von Professor Dr. Karl-Heinz Dietl, Chefarzt der Abteilung Allgemein-, Thorax- und Visceralchirurgie.

Konzentrierte Übergabe

Tägliche Besuche

Selten regulär Feierabend

Von Susanne KempfUm 7.45 Uhr herrscht im Eingangsbereich des Klinikums bereits reges Leben. Patienten, Pfleger, Ärzte laufen hin und her, einige angespannt, andere gehen ruhig und besonnen ihrer Arbeit nach. Kurz vor 8 Uhr, erster Stock, Fachbereich Chirurgie: Am Ende eines langen Ganges in einem Besprechungsraum versammeln sich die diensthabenden Ärzte. Vier Frauen, sechs Männer. Alle warten auf Professor Dr. Dietl. Dessen Arbeitstag hat längst begonnen. Er ist seit 6.30 Uhr im Haus, absolvierte um 6.45 Uhr die erste Visite.Bei der morgendlichen Ärztebesprechung wird die aktuelle Situation "auf Intensiv" und Station diskutiert, Neuzugänge und geplante Abgänge werden angesprochen. Die Ärzte der Nacht stellen das Befinden der Patienten während der zurückliegenden Stunden vor. Die Mediziner der Tagschicht werden auf den aktuellen Stand gebracht.Bei der Besprechung am frühen Morgen spürt man die hohe Konzentration der Ärzte. Zügig informiert man sich gegenseitig. Jeder Fall birgt nicht nur ein medizinisches Ereignis, sondern auch ein Schicksal. Es geht nicht einfach um Krankheiten, sondern um Menschen. Die Besprechung ist routiniert und leitet direkt in die nächsten Schritte über. "Die Arbeit ist wunderbar, aber wir müssen immer absolut zuverlässig funktionieren", sagt eine Ärztin. "Medizin und Klinikalltag erlauben keine Pausen. Es muss - wie bei einem Zahnrad - ein Rädchen zuverlässig ins andere greifen."An ihrer Seite geht es zu den OP-Sälen. Was passiert dort? Ähnelt es der ARD-Fernsehklinik, wenn zwischen Einlieferung des Patienten und lebensrettender Operation maximal 45 Minuten liegen? Der Zutritt ist nur in grüner OP-Kleidung und mit Mundschutz gestattet. Ungewohnt, aber das passt zur Anspannung. Kurz vor 12 Uhr ist die Operation beendet. Die Patientin wird aus dem OP-Saal geschoben, das Reinigungsteam kommt herein, der Saal wird für die nächste Operation vorbereitet.Dietl muss kurz in sein Büro. Arzt-Sein bedeutet immer auch viel bürokratischen Aufwand. Alle Maßnahmen müssen gut geplant sein: "Noch immer haben wir nicht genügend Operationssäle zur Verfügung. Es gibt immer mal Verzögerungen, das ist auch für die Patienten nicht angenehm." Auf dem Weg ins Arbeitszimmer klingelt mehrfach sein Telefon.Ohne Pause geht es weiter. Die nächste Visite steht an. Jeder Patient wird täglich besucht. Vor jedem Zimmer besprechen die Mediziner den Fall. Dies läuft nicht mit distanzierter Routine ab. Auffallend ist, wie einfühlsam die Ärzte sind. Namen bleiben für uns tabu. Aber man spürt: Die Schicksale gehen den Medizinern unter die Haut.Wie erklärt man einem Menschen, dass die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass er nur noch kurze Zeit zu leben hat? Beim Gespräch ist eine Angehörige im Zimmer. Sie fängt den Patienten seelisch auf. "Man muss sich auf jeden Patienten einstellen, sich ihm zuwenden. Ein kranker Mensch entwickelt ein gutes Gespür, ob man ihm gegenüber ehrlich ist." Einem Patienten muss Dietl mitteilen, dass er rund sechs Monate Lebenserwartung hat, die er mit einer Chemotherapie in etwa verdoppeln kann. "Der Patient ist erst 70 Jahre alt, das ist heutzutage kein Alter!" Großes Feingefühl ist nötig.Im Gespräch mit Patienten und Angehörigen machen die Ärzte Mut, geben manch praktischen Tipp für das Leben mit der Krankheit. "Wir können heute in Fällen helfen, bei denen es früher kaum vorstellbar war", sagt Dietl. Aufwendige Operationen geben gute Überlebenschancen. Manchmal werden schwere Erkrankungen bei Routinebehandlungen entdeckt: etwa ein bösartiger Tumor bei einer Bruch-OP. "Eigentlich war der Bruch Glück für den Patienten: Jetzt hat er gute Chancen."13.20 Uhr. Die Visite ist noch nicht beendet. Ein Patient wird über das weitere Vorgehen informiert. Ihm wird erklärt, dass sein Fall in der "Tumorkonferenz", der großen Abstimmungskonferenz aller Ärzte, besprochen wurde. Der Patient erfährt, dass er in Kürze in eine Rehaklinik soll: "Das ist für die Patienten harte Arbeit, die sich jedoch lohnt." Patienten erwarten nicht nur klare Diagnosen, sondern auch Therapievorschläge, Trost, Mutmachendes.Beim kurzen Stopp im Ärztezimmer klingelt erneut das Telefon. Dietl wird zur Visite auf einer anderen Station erwartet. 13.40 Uhr, die nächste Visite, anschließend Ärztekonferenz, ein Anruf aus dem OP erreicht ihn. Der Professor macht sich auf den Weg zu einer Operation, die voraussichtlich fünf Stunden dauern wird. Den offiziellen Dienstschluss um 16 Uhr kann er - wie so oft - nicht einhalten. Der Arbeitstag endet häufig deutlich später. Auch am Wochenende und nachts sind Karl-Heinz Dietl und seine Kollegen zur Stelle, wenn sie gebraucht werden.