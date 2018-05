Unter den Top 3 der besten Melker

Felix Prölß aus Neunkirchen hat beim 35. Bundesmelkwettbewerb im niedersächsichen Echem gezeigt, was er gelernt hat, und unter 36 Top-Melkern den dritten Platz belegt. Mit zwei weiteren bayerischen Kollegen wurde er sogar Mannschaftsmeister der Bundesländer.Grundlage für diesen Erfolg war eine dreijährige Ausbildung zum Landwirt im Staatsgut Almesbach. Landwirtschaftsamtsrat Helmut Bamler und sein Team vom Lehr-, Versuchs- und Fachzentrum für Milchviehhaltung hatten ihn auf den Wettbewerb intensiv vorbereitet. So ist das Zusammenspiel von Mensch, Tier und Technik von fundamentaler Bedeutung für ein gutes Abschneiden. Ein ruhiger Umgang mit den Tieren und die praktische Anwendung des Wissens um Tierverhalten und Tierwohl sind ebenso wichtig, wie das sichere Bedienen moderner Melktechnik. Dass Prölß diese Anforderungen bestens erfüllt hat, zeigt sein Abschneiden im praktischen Teil des Wettbewerbs: Unter allen Teilnehmer erzielte er das beste Ergebnis. Persönlich blickt er sehr zufrieden auf den Wettbewerb zurück. Wichtigster Nebeneffekt der fünf Tage in Niedersachsen sei für ihn das Kennenlernen vieler Junglandwirte aus ganz Deutschland gewesen.