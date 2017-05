Noch bevor der Gong am Dienstag zum Unterricht an der Pestalozzi-Mittelschule ruft, heulen die Sirenen. Rauch dringt aus einem Klassenzimmer im Erdgeschoss. Wenig später steht fest: Der Unterricht für die etwa 430 Schüler muss ausfallen.

(rdo/mte) Der Hausmeister entdeckt das Feuer gegen 6.30 Uhr im noch verschlossenen Schulgebäude und ruft die Feuerwehr. Die rückt mit sechs Fahrzeugen inklusive Drehleiter und 19 Einsatzkräften an. Atemschutzträger rücken vor. Schüler und Lehrer müssen draußen bleiben. Es gibt schulfrei.Als Brandherd machen die Feuerwehrleute eine Ecke eines Klassenzimmers aus, in dem ein Bücherregal und andere Utensilien stehen. Das Zimmer ist bis unter die Decke verrußt. "Das Feuer ging bereits von selbst aus", sagt Stadtbrandinspektor Ludwig Grasser. Der Rauch aber bleibt. Deshalb beginnen die Feuerwehrleute ihn mit Lüftungsgeräten aus dem Klassenzimmer und dem Schulgebäude zu blasen. Doch das dauert. Deshalb beschließt Tobias Kick von der Schulleitung in Absprache mit dem Stadtbrandinspektor, dass der Unterricht am Dienstag ausfällt, bevor er beginnen kann. Denn weder Schüler noch Lehrer befinden sich im Schulhaus. Davor aber tummelt das Leben. Das Rote Kreuz steht mit Rettungswagen vor dem Eingang. Sechs Polizisten rücken an.Die Schüler, die sich bereits zum Unterricht aufgemacht haben, sammeln sich auf dem Schulhof. Lehrer lotsen sie zum Sportplatz, wo sie betreut werden. Dort spricht sich schnell herum, dass es heute schulfrei gibt. "Ich dachte erst, das ist ein Fake", sagt ein Jugendlicher. Der andere sieht's pragmatisch: "Dann gehen wir eben ins Freibad." Eine mit Ordnern bepackte Lehrerin wird von Schülern aufgeklärt, dass heute der Unterricht ausfällt. Sie glaubt es nicht, setzt ihren Schulweg unbeirrt fort, bis sie das Absperrband ausbremst. "Keiner durfte ins Gebäude. Wegen des Rauchs", sagt Christine Söllner. Die Schulamtsdirektorin trifft gegen 9 Uhr an der Schule ein. Auch sie muss draußen bleiben, kann keinen Blick ins verrußte Klassenzimmer werfen, ist aber erleichtert: "Gott sei Dank ist niemand verletzt worden. Das ist das Wichtigste."Wer durchaus zum Brandherd vorrückt, das ist am Dienstagnachmittag der Sachverständige des Landeskriminalamt, der die Kriminalpolizei Weiden bei den Ermittlungen unterstützt. Sein Fazit: Es handelt sich um einen technischen Defekt. Der Akku eines Laptops implodierte. "Hinweise auf ein Fremdverschulden oder gar einen bösen Schülerstreich konnten nicht erlangt werden", heißt es im Bericht des Polizeipräsidiums Oberpfalz. Der Schaden dürfte nach ersten Schätzungen bei etwa 30 000 Euro liegen, der Rauch aus dem Schulgebäude verbannt sein. Die Folge: "Der Unterricht an diesem Mittwoch kann ganz regulär stattfinden", betont Schulamtsdirektorin Christine Söllner." (Angemerkt)