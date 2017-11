"Weiden ist eine sichere Stadt." Das weiß Polizeikommissar Josef Prill nicht nur aus Statistiken. "Trotzdem fühlen sich ältere Bürger oft unsicher - und dem wollen wir mit den Sensiwen-Seminaren entgegenwirken."

Sensiwen, das ist die Abkürzung für "Seniorensicherheit Weiden". Hier lernen die Teilnehmer, wie sie ungewohnte oder bedrohliche Situationen schnell erkennen und Zivilcourage zeigen, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Für ihr Engagement bekamen alle Teilnehmer der diesjährigen Aktion von Oberbürgermeister Kurt Seggewiß eine Urkunde überreicht. Senioren, die an mehr als fünf Seminaren teilgenommen haben, bekamen Preise. Drei hatten sogar alle acht Kurse besucht. Schon zum fünften Mal fanden die Aktionstage statt: "Insgesamt konnten wir 220 Teilnehmer für kleine Gefahren sensibilisieren", sagte Hauptkommissar Willi Fritz. Auch dem stellvertretenden Dienststellenleiter Matthias Schlagenhaufer liegt das Projekt sehr am Herzen. "Jeder Einzelne leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Sicherheitsarbeit in der Stadt."Fritz zog Bilanz über den "Sensiwen-Herbst": Den größten Ansturm habe es Ende September bei der "Ersten Hilfe für Senioren" gegeben. "Ein Highlight war der Bundespolizei-Diensthund, der beim Seminar 'Zivilcourage - gegen Gewalt mit Herz und Verstand' viele Teilnehmer beeindruckte." Das bayernweit einmalige Projekt soll das Sicherheitsgefühl älterer Mitbürger stärken. Bundespolizei, Polizeiinspektion, Feuerwehr, Rotes Kreuz, Integrierte Leitstelle, Polizeipuppenbühne und die Verkehrswacht kombinierten Theorie und Praxis, um den Weidener Senioren "Handlungsmuster in gefährlichen Situationen an die Hand zu geben", wie Wolfgang Franz von der Bundespolizei in Waidhaus erklärte.Das bedeute konkret: Tipps für Zivilcourage, Erste Hilfe, Brandschutz oder Schutz vor Betrügern. Unterstützt wurden die Aktionen vom "Aktiven Seniorentreff - das Maria-Seltmann-Haus" und dem Seniorenbeauftragten der Stadt, Alfons Heidingsfelder.