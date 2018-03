Gibt es Wechseljahre auch bei Männern? So lautete die wichtigste Frage im Vortrag von Urologie-Chefarzt Professor Dr. Theodor Klotz. "Eigentlich nicht", hieß die Antwort. Doch darüber müssen sich die Männer überhaupt nicht freuen.

Signale aus dem Gehirn

Untersuchen lassen

Zu dem Thema waren auch viele Frauen ins Weidener Klinikum gekommen - möglicherweise, um die Männer zukünftig besser zu verstehen. Vom Urologen war jedenfalls viel darüber zu erfahren, was bei Herren im Körper vorgeht, wenn sie älter werden.Dazu schilderte Klotz zunächst die biologischen Zusammenhänge und stellte fest "Hormone prägen die Geschlechtsunterschiede". Bei den Männern ist es das Testosteron, bei den Frauen sind es die Östrogene, insbesondere das Estradiol. Testosteron wird zwar in den Hoden gebildet, aber "das Uhrwerk für die Hormonbildung sitzt im Gehirn", sagte der Referent. Von dort aus gingen die Signale an die Keimdrüsen aus.Bezogen auf altersbedingte Veränderungen stellte er fest: "Männer altern ab 40 bis 50 Jahren im Gehirn, nicht in den Hoden." Von Wechseljahren wie bei den Frauen, bei denen die Eierstöcke die Hormonproduktion einstellen, könne beim Mann nicht gesprochen werden. Mit zunehmendem Alter verliere das männliche Gehirn die "Taktgeber-Rolle" für die Hormonproduktion.Generell würden die Botenstoffe beim Mann ab dem 40. Lebensjahr abnehmen, knapp 20 Prozent hätten dabei das Problem eines überdurchschnittlichen Hormonmangels. Bei Sportlern verlaufe die Abnahme langsamer. Zu den Hauptindikatoren für männlichen Hormonmangel zählten Nachtschweiß, Schlafstörungen, Erektionsstörungen, Muskelschwäche und allgemeine Antriebsschwäche. Hormonmangel könne durch Gefäßerkrankungen, Diabetes und vor allem Übergewicht und Stress ausgelöst werden. Auch Medikamente, die Opiate enthalten, Alkohol, Schlafmittel und Cortison können den Hormonspiegel senken. Allerdings wisse man oft nicht genau, "wer ist Henne und wer ist das Ei", räumte der Mediziner ein.Auf jeden Fall spiele der Lebensstil eine große Rolle. "Je größer der Bauch, desto niedriger der Hormonspiegel." Ein Bauchumfang über 95 Zentimeter sei auf jeden Fall zu viel, denn dann "stimmen Blutdruck und Blutfettwerte nicht mehr, und es kommt zum metabolischen Syndrom". Dass Männer viermal häufiger als Frauen einen Herzinfarkt bekommen, liege daran, dass sich Fett beim Mann im Bauchinneren ansiedle, bei der Frau dagegen am Po. Um Hormonmangel festzustellen, empfahl Klotz die Untersuchung durch den Urologen. "Keine Angst, tut nicht weh", betonte er.Ausführlich ging er anschließend auf die Testosterontherapie ein. Dabei schränkte er aber ein "Mit der Hormonbehandlung kann man nur dann den Bauchumfang beeinflussen, wenn gleichzeitig Sport und Ernährung verändert werden." Außerdem würde sie manche vorliegende Erkrankung verstärken, so zum Beispiel wachse ein vorhandener Prostatakrebs deutlich schneller. Aber die Botenstoffe lösten keinen Tumor aus.Es gelte: "Hormone sind sehr effizient". Gels zum Auftragen oder Injektionen für zwölf Wochen kämen in Betracht. Hormonmangel müsse jedoch vorher diagnostiziert werden, "sonst zahlt die Kasse nicht". Liege kein Mangel vor "nützt die Hormonbehandlung nichts". Wird Testosteron verabreicht, seien jedoch regelmäßige Kontrolluntersuchungen vor allem der Blut- und Prostatawerte (PSA-Wert) zwingend.