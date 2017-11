Seit der erneuten Sperrung der Sedanstraße, die noch etwa 14 Tage dauern wird, hat die Stadt die Ampelschaltung in der Weigel-/Bahnhofstraße bereits zweimal optimiert. Und dennoch will der Verkehr nicht fließen. Wo sich sonst eben nur zu den Stoßzeiten Stoßstange an Stoßstange reiht, kam der Verkehr am "Brückentag" zeitweise völlig zum Erliegen. Und das liegt, so meint Thomas Biersack vom Tiefbauamt, an den Autofahrern selbst. An denen in der Bahnhofstraße nämlich.

Die verhalten sich verkehrswidrig, wenn sie bei Grün in die Kreuzung einfahren, obwohl sich dort der Verkehr staut und sie damit die Einmündung der Weigelstraße dicht machen, Tatsächlich: Am Montag um 12.16 Uhr schafft es zum Beispiel nur ein Fahrzeug von der Weigel- nach rechts in die Bahnhofstraße. Kein Einzelfall. Bei der nächsten Grünphase kommen nur zwei Autos durch. Dahinter wächst die Ungeduld im Stau, der zurück bis zur Dr.-Pfleger-Straße reicht. Ganz Eilige nehmen frech die Busspur, andere überholen die Kolonne, scheren auf der Gegenfahrbahn aus, um in die Hochstraße abzubiegen.

Teststau - Kommentar zum Thema von Ralph Gammanick

Gefangen in der Weigelstraße. Es geht weder vor noch zurück. Gefühlt alle paar Minuten schaltet die Ampel an der Kreuzung zur Dr.-Pfleger-Straße auf Grün. Für ein paar Sekündchen, in denen es gerade mal drei Autos aus der Verkehrsfalle Weigelstraße schaffen. Das gleiche Drama auf der Gegenfahrbahn in Richtung Bahnhofstraße. 100 Meter können so lang sein. Der Katzensprung kostet eine Viertelstunde. Und zahllose Nerven.Staus zu Stoßzeiten sind nicht neu in der Innenstadt. Seitdem das neue Schuljahr ins Rollen kam (und die Sedanstraße noch immer dicht war), dehnen sich die Stoßzeiten jedoch in unerträglichem Maße aus. Auch am Montag, dem "Brückentag" - obwohl der Schulverkehr da doch pausierte. Zu viel Verkehr für zu wenig Straßen? Es könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Innenstadt nicht noch mehr geschlossene Ventile, nicht noch mehr Fußgängerzone verträgt. Die Verkehrsexperten im Rathaus sollten die derzeitige Situation als Testlauf sehen. Oder eben als Teststau.ralph.gammanick@oberpfalzmedien.de