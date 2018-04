In Weiden arbeitete sie unter anderem für das Bekleidungsgeschäft Carlson, bevor sie mit 66 in den Ruhestand trat. Kurz darauf zog die Rentnerin zu ihrer Tochter Christine Saile nach Neunkirchen. Während dieser Zeit widmete sie sich vor allem ihren Enkelkindern und genoss Spaziergänge mit dem Familienhund. Sozial engagierte Scholz sich im Seniorenclub Neunkirchen. Die Mitglieder unternahmen regelmäßig Busreisen durch Deutschland und Italien. "Von diesen Zeiten schwärme ich heute noch", schwelgt Scholz in Erinnerungen.Seit zwei Jahren lebt sie im Eleonore-Sindersberger-Altenheim. Ihre tägliche Lieblingsbeschäftigung ist die Zeitungslesestunde. Scholz wird ihren großen Ehrentag im Kreise der Familie verbringen. "Bei ihnen fühle ich mich sehr gut aufgehoben. Mir wird jeder Wunsch erfüllt", freut sich die Jubilarin über die Fürsorge.