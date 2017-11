Blau, Rot, Grün, Gelb, Orange, Taupe, Weiß, Gold, Silber. Ute Danzl und Petra Walberer haben sich dem Rhythmus der Farben verschrieben. Um diesen Rhythmus zu spüren, kamen mehr als 100 Gäste zur Eröffnung der Ausstellung "Die liebe Farbe". Daisy Brunner von Regionalbibliothek begrüßte die Künstlerinnen. "Die liebe Farbe" ist eine Werkschau ausgewählter Beispiele ihres Schaffens von Danzl und Walberer, in denen die Farben die Hauptrolle spielen.

"Der Mensch ist ein Augentier", konstatierte Christa Haubelt-Schlosser in ihrer Würdigung und hob die überragende Bedeutung von Farbe im menschlichen Leben hervor. Einen farbigen Gegenpunkt zum Leben zu setzen, das steht für die Weidenerin Petra Walberer im Vordergrund. Sie möchte schöne Bilder auf der Leinwand festhalten, weil das Leben oft hässliche, deprimierende Bilder zeige. Im Spiel mit der Kunst befindet sich Ute Danzl, wobei die Bausteine ihres Spiels Materie, Zufall, Experiment, Chaos und Harmonie sind. "Jedes Spiel ist eine Herausforderung, an der ich wachse", beschreibt sie ihren kreativen Prozess als direkten Ausdruck des momentanen Stimmungszustandes. In der autodidaktischen Beschäftigung mit Malerei, Farbe und Form fand sie zur Abstraktion in Acryl- und Mischtechnik.Ute Danzl und Petra Walberer eint die Lust am Malen, die Begeisterung für Farbe und der abstrakt-spielerische Umgang damit. Die Motive entwickeln sich, sie sind Kompositionen aus Gefühlen und Erfahrungen, die im Alltag wahrgenommen werden. Der Malprozess bestimmt das Werk, es werden Schichten auf- und abgetragen und die Bilder so lange verändert, bis sie ihrem jeweiligen ästhetischen Empfinden entsprechen. Bei aller Gemeinsamkeit zeigen die ausgestellten Arbeiten auch die unterschiedlichen Handschriften der beiden Künstlerinnen, die bereits zum dritten Mal gemeinsam ausstellen.Musikalisch umrahmt hat die Vernissage Matthias Böhm. Die Bilder sind im November und Dezember in der Bibliothek zu sehen.