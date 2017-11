An einem Imbissstand in der Regensburger Straße haben Vandalen gewütet. Sie haben nach Angaben der Polizei in der Nacht zum Dienstag mehrere Sitzgelegenheiten und Tische beschädigt. Dem Besitzer des Essstandes entstand durch die mutwillige Zerstörung ein Schaden im mittleren dreistelligen Bereich. Sachdienliche Hinweise auf den oder die Unbekannten erbittet die Inspektion Weiden unter der Telefonnummer 0961/401-0.