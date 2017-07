Längst ist die Rede von einem Pflegenotstand. Wenn Absolventen einer Pflegeausbildung fertig werden, können sie aus vielen Stellenangeboten wählen. Das gilt auch für zwei Entlassungsjahrgänge der "New Life-Gesundheitsakademie" in Neustadt.

Fünf Mal Note eins Als beste Absolventen der Operationstechnischen Assistenten wurden Nadine Schuster (Note 1,3), Corinna Rettinger (1,58) und Janika Maier (1,67) ausgezeichnet. Bei den Krankenpflegehelfern waren Franziska Babl (1,2), Lucia Maul (1,8), Rebecca Jlle, Petra Dotzler, Nina Scholz und Julia Troppmann (alle 2,0) unter den besten Absolventen. (sbü)

In einer Feierstunde in der Klinik-Cafeteria wurden die Absolventen der beiden Berufsfachschulen für Krankenpflegehilfe und für Operationstechnische Assistenten verabschiedet. 20 Fachschüler hatten die einjährigen Ausbildung Krankenpflegehilfe durchlaufen, 12 die dreijährige Ausbildung zu Operationstechnischen Assistenten bewältigt. Die Absolventen sind Mitarbeiter der Kliniken Nordoberpfalz AG, aber auch der Partnerkliniken Amberg, Fürth und Hof.Martin Neuhaus, Hauptabteilungsleiter Personalwesen der Kliniken Nordoberpfalz, überreichte die Abschlusszeugnisse mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden, Landrat Wolfgang Lippert, und Schulleiterin Elisabeth Stahl. "Sie brauchen sich keine Sorgen über ihre berufliche Zukunft zu machen", stellte Neuhaus fest. Die am Patienten arbeitenden Pflegekräfte seien "das Rückgrat des Gesundheitswesens". Lob kam von Landrat Lippert für "die soziale Kompetenz und Menschlichkeit im Pflegeberuf" und auch für die Bereitschaft, "rund um die Uhr im Einsatz zu sein". Lippert wies auch auf die Notwendigkeit zum lebenslangen Lernen hin. Elisabeth Stahl erinnerte an besondere Erlebnisse in der Ausbildungszeit und zeigte eine Bilderfolge. Stichworte waren "Venenverweilkanülen, Gipskurse und Sterilgut".Stahl lobte die Rahmenbedingungen, unter denen die Ausbildung an ihren Berufsfachschulen ablaufen könne, und bedankte sich bei Geschäftsleitung und den Mitarbeitern. Mit Stolz berichtete sie, dass in diesem Jahr der Prüfungsvorschlag ihres Kollegen Thomas Walter für die Krankenpflegehilfe-Prüfung für ganz Bayern übernommen worden war. Zwölf der Krankenpflegehelfer setzen ihre Ausbildung an der Berufsfachschule für Operationstechnische Assistenten fort. Abschiedsansprachen gab es von den Klassensprechern Franziska Babl, Andreas Schöll, Lukas Schwarz und Teresa Lang. Musikalisch begleitet wurde die Verabschiedungsfeier von Markus König und seinem Team.