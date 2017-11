"Ihre Ohren werden Augen machen." Mit dieser außergewöhnlichen Rhetorik kündigt die Stadt ihren Ball an. Und auch sonst wählen die Veranstalter für das Fest nur die Maximale.

Triumphierend hält Kurt Seggewiß sein Smartphone hoch und zeigt jedem seine Suchergebnisse: "Ich hab' Stadtball eingegeben und was erscheint als erstes: Stadtball Weiden." Klar liege das auch an seinem Standort, gibt der Oberbürgermeister zu. Doch Eventmanagerin Gertrud Wittmann weist darauf hin, dass auch digitale Profis am Werk seien, um den Stadtball zu bewerben. "Die Leute vom Tourismusbüro haben dafür extra einen Kurs für Suchmaschinen-Optimierung besucht." Auch analog kündigt ein Plakat mit zwei Tänzern vor Vollmond die Veranstaltung am Samstag, 13. Januar 2018, an. In der Max-Reger-Halle fegen wieder von 20 Uhr bis weit nach Mitternacht elegant gekleidete Tänzer übers Parkett.Wann die Veranstaltung ende? "Aus is, wenn's gar is", antwortet Kulturamtsleiterin Petra Vorsatz kurz. "Wie immer." Auch sonst orientiert sich die Veranstaltung am traditionellen Programm: Begrüßung, Gastgeschenk, Sektempfang und vor allem ganz viel Musik und Tanz. Die Mitternachtsshow gestaltet die Tanzschule Höllriegl, das Tanzorchester "One & Six Symphonic Strings" liefert wieder Tanzmusik. DJ Zotti-Peter legt im Obergeschoss auf."Warum soll man was gut laufendes ändern?", gibt Wittmann die Devise aus. Doch einen setzt sie vielleicht schon noch drauf: "Eventuell erweitern wir das Orchester auf die ,One&Six Big Band', aber das wird eine Finanzierungsfrage." Als Caterer für das Mitternachtsbüffet stellt die Eventmanagerin Michael Schulze vom Gastronomie-Service Hüttel vor. "Um Mitternacht gibt es ja eher ein Snack-Büfett. Zur Verpflegung über den Abend bieten wir im Restaurant noch warme Speisen an", erklärt er.Der Oberbürgermeister schwärmt weiter von der Veranstaltung: "Das ist der beliebteste Ball überhaupt. Ich treffe da Gäste aus der gesamten Oberpfalz - und natürlich aus der Partnerstadt Annaberg." Der Ball habe Stil und Niveau. "Und 35 Euro sind wirklich ein Hammerpreis." 580 Sitzplätze stehen zur Verfügung, aber auch Laufkarten bietet der legendäre Schwarz-Weiß-Ball der Stadt. Im Vorverkauf gibt es Tickets unter anderem in der Regionalbibliothek und beim Tourismus-Büro.