Verbandsmeisterschaften in Weiden

Laufen, Schwimmen, Dressur und Springreiten bilden einen ganz besonderen Vierkampf. Dabei müssen sich Reiter und Pferd bewähren.

Die Verbandsmeisterschaften für Niederbayern und die Oberpfalz fanden abermals in Weiden und Umgebung statt. Die Reit-, Fahr- und Zuchtgemeinschaft (RFZG) Moosbürg stellte ihre Anlage zur Verfügung. Zu den Schwimmdisziplinen fuhren die Teilnehmer ins Hallenbad Neustadt/WN. Die zwei Teilnehmerinnen der RFZG Moosbürg nutzten ihren Heimvorteil und holten in der jeweiligen Altersklasse die Meisterschaft.Charlotte Nawroth (RFZG) nahm bei den Bambini I (bis 12 Jahre) die Siegerschärpe in Empfang. Mit 5657 Punkten gewann sie vor Carolin Schultes (Schwarzachtaler Reit- und Fahrverein 5651 Punkten) und Mirja Reinl (PSG Eichenhof Frauenricht, 5189). Verbandsmeisterin bei den Bambini II (bis 14 Jahre) wurde Hanna Werner (RFZG) mit 5111 Punkten vor Jule Rödl (Pferdefreunde Schwandorf, 4909 Punkte) und Hannes Koch (Reitzentrum Adertshausen, 4823 Punkte).Den Juniorenvierkampf (bis 18 Jahre) entschied Sina Faltermeier (Gestüt Tiefenhof, 5468 Punkte) für sich. Zweite wurde Anna Rödl (Pferdefreunde Schwandorf, 5362 Punkte) vor Tom Hack (RV Berching, 5354 Punkte). Im Gemeinschaftsvierkampf gewann die Mannschaft aus Moosbürg mit Larissa Wolfram (Dressur), Andrea Wolfram (Springen), Thomas Schöttler (Schwimmen) und Dominik Häffner (Laufen).