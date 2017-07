Rumms, die Haustür fällt ins Schloss. Und der Schlüssel liegt auf dem Küchentisch. Ein Ersatzschlüssel ist nicht versteckt - Einbrechen ins eigene Zuhause fällt aus. Letzter Ausweg ist der Schlüsseldienst. Da gebe es auch unseriöse Anbieter, warnt Elisabeth Graml von der Verbraucherzentrale.

Erst einmal nicht zahlen

Sparen ohne investieren

"Da gibt es echt Abzocker. Ich hatte einen Fall, da kostete eine normale Türöffnung 1609 Euro", sagte Graml bei der Vorstellung der Jahresbilanz 2016 der Zentrale mit Landtagsabgeordneter Annette Karl und Sachberater Stefan Kurz. Der ortsübliche Preis für diese Leistung liegt zwischen 70 und 80 Euro."Die verzweifelten Kunden landen in einem Callcenter irgendwo in Deutschland. Das schickt einen Arbeiter, der die Tür öffnet und danach eine absurd hohe Rechnung stellt", sagte Graml. "Die machen teilweise so krassen Druck, dass die Leute die Rechnung sofort bar bezahlen. Ich hatte Fälle, da sind Schlüsseldienst-Mitarbeiter zur Bank mitgefahren."Die Expertin kennt viele Fälle dieser Art. "Wenn der Schlüsseldienst-Mitarbeiter den Fuß in die Tür stellt und aufdringlich wird: Die Rechnung geben lassen und erstmal nicht zahlen." Die meisten, die sich an Graml wenden, haben die überteuerte Rechnung allerdings bezahlt. "Die zahlen, damit sie den Schlüsseldienst wieder loskriegen. Wenn sie das Geld wiederhaben wollen, müssen sie vor Gericht." Bessere Chancen hätten Verbraucher, würden sie eine Abzocke-Rechnung nicht zahlen und schriftlich widersprechen.Häufig bekam Graml auch Anfragen wegen Inkasso-Bescheiden. "Oft sind die gerechtfertigt, aber die Gebühren viel zu hoch. Ich habe aber Fälle, da sind es gefälschte Schreiben von Kriminellen, die Geld ergaunern wollen." Auch klassische Abzockereien sind im vergangenen Jahr nicht weniger geworden: Viele Betroffene wendeten sich an die Zentrale, nachdem sie wegen Phishing-Mails vertrauliche Daten preisgegeben hatten, oder wegen Online-Fake-Shops, bei denen sie gekauft und keine oder schlechte Ware erhalten hatten. "Die Betreiber der Fake-Shops gehen sehr geschickt vor, um Verbraucher auf der Suche nach Schnäppchen in die Falle zu locken. Die Portale sehen echt aus. Das ist ein relativ neues Phänomen, das uns 2016 und auch in diesem Jahr schon intensiv beschäftigt hat." Die Expertin half im vergangenen Jahr 1734 Ratsuchenden, davon waren 658 Beratungen und 1076 kostenlose Auskünfte. Hauptanliegen der Verbraucher waren Telekommunikation und Medien (232 Anfragen) sowie Markt und Recht (233). Dabei ging es häufig um Rundfunkbeiträge, Fernsehen und Telefon oder um Verträge wie Kauf- oder Dienstverträge.Auch zu Energie-Fragen gibt es bei der Verbraucherzentrale Antworten. Sachverständiger Stefan Kurz bietet Beratungen oder Energie-Checks an. "Viele verschwenden Strom und wissen nicht, dass sie das ändern können, ohne zu investieren", sagte Kurz. Oft reiche schon, Einstellungen an Anlagen oder das eigene Verhalten zu ändern. Landtagsabgeordnete Annette Karl zeigte sich begeistert. "Die Stärke der Verbraucherzentrale ist die Unabhängigkeit. Hier bekommt man nichts aufgeschwatzt, die Berater wollen helfen und nichts verkaufen."