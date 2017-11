Bei einem Einsatz auf der A 93 stellte die Polizei einen mutmaßlichen Autodieb. Der Mann steht im Verdacht, den Wagen in Böblingen gestohlen zu haben. Als er am Dienstag gegen 7 Uhr das Weidener Stadtgebiet passierte, verfolgten ihn die Gesetzeshüter, hielten ihn an und nahmen ihn fest. Mehrere Streifen waren im Einsatz. Nähere Infos soll heute die Kripo in Böblingen herausgeben.