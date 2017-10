Verdi baut auf Solidarität

"Egoismus in den Betrieben sabotiert zunehmend die Gewerkschaftsarbeit", sagt Stadtrat Gerald Bolleiniger. Sein dringender Aufruf: zusammenhalten und an einem Strang ziehen.

Verdi-Regionsvorsitzender Oskar Salfetter stellte bei der Jubilarehrung im Gasthof Lehner in Rothenstadt fest, dass "Gewerkschaft für fundamentale Werte, Würde im Berufsleben und im Alter" stehe. Solidarität sei der zugrunde liegende Gedanke: das Einstehen der Stärkeren für die Schwächeren. Salfetter beklagte, dass die Schere zwischen Arm und Reich in Deutschland weit auseinander klaffe. Eine "Jamaika-Koalition" lasse keine Hoffnung auf Besserung aufkeimen. DGB-Gewerkschaftssekretär Peter Hofmann sagte, dass vieles durchgesetzt worden sei, aber auch noch vieles anstehe. "Wir bekommen nichts geschenkt, sondern müssen darum kämpfen."Landtagsabgeordnete Annette Karl (SPD) würdigte Kraft und Engagement der 112 Altvorderen, die geehrt wurden. Sie prangerte an, dass Bayern und Sachsen als einzige Bundesländer kein Tariftreue-Gesetz hätten. Energisch müsse man weiter dafür kämpfen, diesen Missstand abzustellen. Verdi-Bezirksvorsitzende Petra Graf wies auf die Veränderungen in der Arbeitswelt und in der Gewerkschaft hin. Es gelte, für ein würdiges Leben zu kämpfen. "Jeder muss von seiner Arbeit und von der Rente danach leben können", forderte sie. Und: "Denen, die uns nach rechts verschieben wollen, zeigen wir, wie es besser geht."Sozialwissenschaftler Michael Wendl zeigte in einem Referat die Entwicklung der Marktwirtschaft in den 50er Jahren zur sozialen Marktwirtschaft als Verdienst der Gewerkschaftsarbeit auf. Zurzeit gebe es eine "dramatische Entwicklung" bei den Löhnen. Eine Ungleichheit bei hohen und niedrigen Löhnen gehe einher mit einer seit 20 Jahren stetig steigenden Intensivierung der Arbeitswelt.Musikalisch begleiteten Franz Lahm und Michael Bertelshofer die Veranstaltung. Verdi-Geschäftsführer Alexander Gröbner zeichnete mit anderen Funktionären Mitglieder für langjährige Treue aus.