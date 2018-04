Der Verdi Bezirk Oberpfalz ist alarmiert. „Nach unseren Informationen baut das bei der Agentur für Arbeit in Weiden angesiedelte Servicecenter Arbeitsplätze ab“, erklärt Alexander Gröbner, Geschäftsführer Verdi Bezirk Oberpfalz, in einer Pressemitteilung besorgt.

Das Servicecenter der Weidener Arbeitsagentur erledige heute die telefonischen Anfragen aus dem Rechtsgebiet Sozialgesetzbuch II (SGB II/„Hartz IV") der Jobcenter in Bayern und weit darüber hinaus. Weiden sei als Standort hoch effizient und bundesweit für seine Arbeitsqualität und Erreichbarkeitszeiten bekannt. „Trotzdem fallen etwa 38 Vollzeitstellen einer bundesweiten Neustrukturierung der Servicecenterlandschaft zum Opfer“, sagt Gröbner weiter. Aufgrund der hohen Teilzeitquote von rund 35% der Beschäftigten bedeute dies faktisch einen Personalabbau um bis zu 50 (Teilzeit-)Stellen.Derzeit arbeite die Politik in Bayern daran, Arbeitsplätze gerade in strukturschwache Regionen zu bekommen. Die Arbeitsagentur Weiden gehe nun den genau entgegengesetzten Weg. „Das ist für uns überhaupt nicht nachvollziehbar. Dabei ist es auch ein schwacher Trost, dass der Personalabbau ,sozialverträglich' erfolgen soll.“ Die Bundesagentur für Arbeit gebe eine Übergangsfrist von zwei Jahren. Besonders besorgt ist Verdi um Mitarbeiter, die in einem Teilzeitbeschäftigungsverhältnis stehen.Verdi werde deshalb in den nächsten Wochen auf die Landes- und Bundespolitik zugehen und beispielsweise das Gespräch mit Oberbürgermeister Kurt Seggewiß suchen, um andere Alternativen für den Servicecenter-Standort Weiden auszuloten.