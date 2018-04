Die Gewerkschaft Verdi schlägt Alarm: "Nach unseren Informationen baut das bei der Agentur für Arbeit in Weiden angesiedelte Servicecenter Arbeitsplätze ab", teilt Verdi-Bezirksgeschäftsführer Alexander Gröbner am Freitag mit. 38 Vollzeitstellen stünden im Feuer. "Sie fallen einer bundesweiten Neustrukturierung der Servicelandschaft zum Opfer", erklärt der Verdi-Vertreter.

Die Zentrale der Agentur für Arbeit in Nürnberg bestätigt dies: "Die Geschehnisse in Weiden hängen eng mit dem neuen Fach- und Organisationskonzept der 'Weiterentwicklung der Service-Center' zusammen", sagt Sprecherin Vanessa Thalhammer. Demnach sollen künftig an jedem Standort genau fünf Teams sein. "Aktuell hat das Servicecenter Weiden sieben Teams, 170 Mitarbeiter umfassend." Besonderheit in Weiden sei, dass dort unter anderem die Telefonie für das Jobcenter aus Baden-Württemberg erfolge. Um aber etwa Absprachen oder Problembearbeitungen bei nicht einheitlichen Feiertagen zu verbessern, sollen die Anliegen der baden-württembergischen Jobcenter künftig auch dort bearbeitet werden."Die Umstellung beginnt bereits am 1. Mai und soll bis in zwei Jahren abgeschlossen sein", sagt die Agentur-Sprecherin und meint weiter: "Die Reduzierung des Personalkörpers um 38 Stellen erfolgt über das planmäßige Auslaufen von befristeten Arbeitsverträgen."Derweil rechnet Gröbner von Verdi vor, dass aufgrund der hohen Teilzeitquote von rund 35 Prozent der Beschäftigten vor Ort es sich faktisch um einen Personalabbau um bis zu 50 (Teilzeit-)Stellen handle: "Wir machen uns Sorgen, um die Frauen und Männer in diesen Teilzeitbeschäftigungsverhältnissen. Sie haben Familien, müssen ihre Kinder ernähren und haben Angst, auf absehbare Zeit vor dem Nichts zu stehen."Auch Bürgermeister Jens Meyer, er vertritt aktuell OB Kurt Seggewiß, klingt besorgt: "Ich weiß nichts von einem derartigen Stellenabbau." Nach wie vor sei Weiden die Stadt mit der höchsten Arbeitslosenquote Bayerns: "Ein Stellenabbau hier tut also sehr weh." Zugleich betont Meyer, dass die Entlassungen mit dem seit zwei Jahren geplanten Sozialbürgerhaus nichts zu tun habe.Sein Unverständnis für den Jobabbau drückt auch Gröbner von Verdi aus. Zwei Hauptpunkte führt er an: Zum einen erledige das Servicecenter in Weiden telefonische Anfragen aus dem Rechtsgebiet SGB II der Jobcenter in Bayern - und weit darüber hinaus. Weiden sei dabei als Standort hoch effizient und bundesweit für seine Arbeitsqualität und Erreichbarkeitszeiten bekannt. Zum anderen arbeite die Politik in Bayern daran, Arbeitsplätze gerade in strukturschwache Regionen zu bekommen. "Und die Bundesagentur für Arbeit geht nun den genau entgegengesetzten Weg. Das ist für uns überhaupt nicht nachvollziehbar." Den sozialverträglichen Abbau bezeichnet er als "schwachen Trost".Verdi werde deshalb mit Landes- und Bundespolitik sowie dem OB sprechen, um Alternativen für den Servicecenter-Standort Weiden auszuloten. "Das wird sicher keine leichte Aufgabe. Dennoch wollen wir jede sich Chance nutzen, um den Betroffenen zu helfen."