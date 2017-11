"#MeToo", zu deutsch: Ich auch. Dieses Kürzel posten immer mehr Frauen auf Facebook. Auch ich habe sexuelle Belästigung erfahren, sagen sie damit. "Doch was folgt daraus?", fragen die Mitarbeiter der Beratungsstelle "Dornrose".

Blicke, Kommentare, Berührungen - von Fremden, Kollegen oder Verwandten. Sexuelle Belästigung kann ganz unterschiedlich ablaufen. Das zeigen die vielen Berichte von Frauen, die ihre Geschichte unter dem Kürzel "#MeToo" in den sozialen Medien erzählen. Dass so viele Frauen davon betroffen sind, dürfte nicht überraschen. Zumindest nicht die Mitarbeiterinnen des Weidener Vereins "Dornrose", Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt. Beraterin Karin Schmidt verweist auf eine ältere Studie des Bundesfamilienministeriums von 2004, die jedoch immer noch oft zitiert wird: 58,2 Prozent aller befragten Frauen haben sexuelle Belästigung erlebt.",Aber was folgt aus dieser Kampagne?', ist die Frage", sagt Schmidt. "Welche Hilfe wird es für die Frauen geben?" Der Verein betreut die Landkreise Tirschenreuth, Neustadt/WN und Weiden. 2016 bearbeiteten die Mitarbeiterinnen 171 Fälle, führten 543 Beratungsgespräche. Folgt man den Zahlen des Familienministeriums, gibt es in ihrem Gebiet tausendfach mehr Opfer. Doch mehr könnten die Mitarbeiterinnen vermutlich auch nicht abdecken. Bei "Dornrose" arbeiten zwei Sozialarbeiterinnen in Teilzeit. Ein anderer Grund, warum sich wenige Frauen an Beratungsstellen wenden: Sie trauen sich nicht, empfinden Scham oder wissen nicht, ob sie das Erlebte als sexuelle Belästigung bezeichnen können. "Sexualisierte Gewalt findet oft schleichend statt", erklärt Schmid. Sie nennt ein Beispiel: "Da kommt ein Vorgesetzter vorbei, berührt scheinbar zufällig die Frau. Dann betatscht er, bedrängt sie." Auch eine Anzeige sei schwierig. Oft stehe Aussage gegen Aussage.Schmidt hofft, dass die "#MeToo"-Kampagne praktische Folgen hat, etwa einen höheren Betreuungsschlüssel, mehr Mitarbeiter für Beratungsstellen. Sie weist auch auf ein Thema hin, das von der Politik noch völlig außer Acht gelassen wird: "Soziale Medien sind ein riesiges Problem." Sei es durch Belästigung in Chatrooms oder den Zugang zur pornographischen Inhalten. "Im Endeffekt gibt es dagegen keine schützende Gesetzgebung." Das betreffe alle Altersstufen. "Sexualisierte Gewalt fängt im Babyalter an."

Ich stelle mir vor, ich bin ein Opfer sexueller Belästigung. Die "#MeToo"-Kampagne hat mich aufgeweckt. Ich möchte über mein Schicksal reden, den Täter anzeigen. Doch an wen soll ich mich wenden? Ich schäme mich. Ich möchte nicht einfach zur Polizei gehen, hier kennt doch jeder jeden. Ich habe Angst - dass mich jemand vor der Polizeistation sieht, womöglich noch der Täter. Ich bin traumatisiert. Ich möchte keinesfalls mit einem Mann reden.Ich finde die Notrufnummer der "Dornrose". Doch leider geht nur der Anrufbeantworter ran. Kein Wunder: Zwei Frauen, die sich in Teilzeit um Opfer in zwei Landkreisen und der Stadt Weiden kümmern, sind einfach zu wenig. Dass es bei der Kriminalpolizei Weiden eine Ansprechpartnerin gibt, erfahre ich über eine Presseanfrage beim Polizeipräsidium Oberpfalz. Aufwendig lotst man mich durch das Webseiten-Wirrwarr der Bayerischen Polizei.Auf der Homepage finde ich eine Ansprechpartnerin bei der Kripo Weiden, Telefon 0961/401218. "Anrufbeantworter" steht neben der Nummer. Doch nach drei Versuchen und mehrmaligem Klingeln empfängt mich eine mechanische Stimme: "Anrufbeantworter aus, bitte Fernabfragecode." Tja, das war wohl nichts. Wo soll ich mich hinwenden? Zum Glück verweist die "Dornrose" über ihren Anrufbeantworter auf das bundesweite 24-Stunde-Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen".Ich erahne, wie es sein könnte, als Opfer alleingelassen zu werden. Damit das betroffenen Frauen nicht passiert, kann sich Weiden ein Beispiel an Regensburg nehmen. Hier steht die Nummer des Frauennotrufs in großen Buchstaben an zentraler Stelle gegenüber den Regensburger Arcaden. So ein Mahnmal hätte auch Weiden bitter nötig.beate.luber@oberpfalzmedien.de