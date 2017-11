Thomas Ebnet steht die Vorfreude auf den "Indischen Abend" bei der Begrüßung ins Gesicht geschrieben. "Der sehr gute Besuch zeigt uns, dass weiterhin großes Interesse an unserer Arbeit und der Hilfe in Indien besteht."

Das stellte der Vorsitzende des Vereins Hoffnung für Menschen in der Jahreshauptversammlung in den Räumen der Ostbayerischen Technischen Hochschule (OTH) fest. "Es ist großartig, wie sie den Verein unterstützen", würdigte Pfarrer Julius Johnrose aus Neukirchen zu St. Christoph das Engagement. "Sie alle helfen dadurch den bedürftigen Menschen in Indien."Laut Ebnet kann der Verein derzeit auf 218 Mitglieder bauen. 157 300 Euro kommen nach seinen Angaben durch die insgesamt 1061 Patenschaften zusammen. Die weiteren Spenden werden für die Schul- und Ausbildungskosten für die Mädchen und Buben in den Kinderdörfern verwendet, außerdem für das Waisenhaus Kurusady, das Heim für geistig und körperlich behinderte Kinder und Jugendliche oder für Projekte zur Existenzhilfe, wie Milchkühe, den Unterhalt der Kinderdörfer und das Großprojekt "Wasserversorgung". Das gesamte Team lege dabei großen Wert auf den Aspekt "Hilfe zur Selbsthilfe".Ein herzliches "Vergelt's Gott" sagte Ebnet der Familie Richard Jedrys von der "Familiennothilfe Sri Lanka" für die großzügige Spende nach der Auflösung ihres Vereins. Dank galt auch der Firma Fenzl in Altenstadt/WN für die kostenlose Erstellung und Betreuung der Homepage sowie an die Partner in Indien, allen voran sechs Priester. "Ohne sie wäre die Umsetzung und gezielte Weiterleitung der Spenden nicht möglich", hob Ebnet hervor. "Sie setzen unsere Projekte vor Ort um."Detaillierte Informationen zum "Projekt Wasser" gab es von Horst Heider. "So können wir über 300 Menschen helfen, damit sie das ganze Jahr über Wasser haben", erläuterte der Gründungsvorsitzende. "Dadurch wird auch eine zweite Ernte ermöglicht, und die Menschen müssen nicht mehr für mehrere Monate umziehen." Laut Angelika Taube müssen nach den Vorschriften der indischen Regierung Buben ab 14 und Mädchen ab 17 Jahre die seit 2008 bestehenden Kinderdörfer verlassen. "Somit entstehen Kosten für das Internat und das College oder die Berufsausbildung", wies die stellvertretende Vorsitzende auf den enormen Aufwand hin. "Dieser übersteigt bei weitem den Betrag der Patenschaften." Am Beispiel der jungen Shalini zeigte Taube, dass die Unterstützung ankommt. "Shalini hat eine abgeschlossene Berufsausbildung und wird in naher Zukunft sogar heiraten."Bedrückung löste dagegen Marianne Grießl mit der Schilderung ihrer Eindrücke von der jüngsten Reise nach Indien aus. Die Vohenstraußer Unternehmerin erzählte von einem Mann, der nach der Blutspende für seine Schwester eine Infektion bekommen hat und nun schwerstbehindert ist. "Das Elend ist oft schrecklich", beschrieb Grießl die Situation. "Viele Behinderte werden daheim gepflegt, weil sich die Angehörigen keinen Platz in einem Heim leisten können." Daher appellierte sie: "Mit einer Behinderten-Patenschaft von 160 Euro im Jahr kann da geholfen werden.""Der heutige Abend zeigt, dass wir weiterhin viel zu tun haben", fasste Ebnet die Eindrücke zusammen. Umso nachdrücklicher dankte er allen, darunter dem inzwischen in Otzing wirkenden Geistlichen Rat Antony Soosai, für das großartige ehrenamtliche Engagement.