Weiden/Vohenstrauß. "Schaltlücke ist Tanzen. Schaltlücke ist Techno. Schaltlücke ist Liebe." So präsentiert sich der gleichnamige Verein auf seiner Facebook-Seite. Ihre Liebe für die Techno-Musik verbreiten die Mitglieder in der Oberpfalz.

Die nächste Party ist schon geplant: Am Samstag, 16. Dezember, in Vohenstrauß. Vier Techno-Feiern haben sie dort schon veranstaltet. Die fünfte zogen sie in Weiden durch und tauchten dazu ab in den Untergrund: In der Tiefgarage des City-Centers feierten 500 Leute am vergangenen Wochenende zu den Sets der DJs "Void", "Astat" und "Käptn Noize", die auch bei Feten in Berlin oder Nürnberg mit auftreten.Wo sonst nur Autos und Abgase in der Luft stehen, tanzten sie bis 5 Uhr morgens. "Die Tiefgarage mit der Bunker-Atmosphäre ist genial", schwärmt Florian Mittelmeier aus Vohenstrauß. Er ist Vorsitzender der "Schaltlücke" mit etwa 50 Mitgliedern. Der Andrang in Weiden war größer als gedacht. "Wir mussten knapp 100 Leute wieder wegschicken. Ging nicht anders wegen der Auflagen."Lärmbeschwerden gab es keine. "Wir haben die Anlage su ausgerichtet, dass auf der Straße schon fast nichts mehr zu hören war", erklärt der 21-Jährige. Warum er denn die Partys in der Oberpfalz veranstalte und nicht in München, seiner neuen Heimatstadt? "Wir sind noch ein großer Freundeskreis hier. Und wir wollen den Techno, der sich in Großstädten durchgesetzt hat, in die Oberpfalz bringen."