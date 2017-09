"Bei Grün darf ich geh'n, bei Rot muss ich steh'n": Die 63 Abc-Schützen der Dr.-Heinrich-Stromer-Grundschule ließen Adacus beim Singen nicht alleine. Für die Verkehrssicherheit ist der ADAC Nordbayern derzeit in Schulen und Kindertagesstätten unterwegs, um deren Schützlinge an die Rolle als Fußgänger heranzuführen.

Mit dem Schuleintritt stehen viele von ihnen vor der Herausforderung, sich allein und eigenverantwortlich im Straßenverkehr zu bewegen. Ein besonderer Gefahrenpunkt ist dabei das Überqueren von Fahrbahnen. Deshalb will der ADAC den Kindern helfen, sich mit dem Verhalten an der Fußgängerampel und am Zebrastreifen vertraut zu machen. Während des 45-minütigen Programms in der Aula schlüpften die Schulanfänger abwechselnd in die Rolle der Fußgänger und der motorisierten Verkehrsteilnehmer. Im vergangenen Jahr hat der ADAC in Nordbayern über alle Zielgruppen hinweg - vom Kindergarten bis zum Seniorenverband - über 37 000 Menschen mit seinen Verkehrssicherheitsaktionen erreicht. Die ADAC-Moderatorinnen Heike Baumgärtner und Melanie Ott sowie Hubert Trenz als Vertreter des Auerbacher Motorsportclubs freuten sich über die begeistert mitmachenden Erstklässler.