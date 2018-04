Mitte Oktober war es beinahe schon einmal so weit: Die Oberpfälzer Politprominenz stand in den Startlöchern, um das Richtfest für das Einkaufszentrum NOC zu feiern. Dann wurde der Termin kurzfristig verschoben. Doch jetzt, am Mittwoch, 11. April, von 11 bis 14 Uhr kommt der Richtbaum sicher drauf. Bei einem Festakt um 12.45 Uhr im Gebäude können 500 geladene Gäste das 100-Millionen-Projekt mit geplanten 55 Geschäften und 480 Stellplätzen besichtigen. Es spielen die Stadtkapelle sowie die King-Size Combo. Die Festgäste werden großzügig bewirtet.

