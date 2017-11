"Hansrudi Wäscher war für mich der Karl May des Comics", sagte Gerhart Renner, der extra zur Jahreshauptversammlung des Hansrudi-Wäscher-Fanclubs Weiden aus Köln angereist war. Lebhaft schilderte der Comic-Freund die Schnittmenge zwischen dem Reiseabenteuer-Autor aus Radebeul und dem aus der Schweiz stammenden Bilder-Geschichtenerzähler.

Organisiert hatte die Versammlung, die mit einer Comic-Börse im Hotel "Zur Post" verbunden war, der Weidener Vorsitzende Ulrich Narr. "Mit Sigurd und den Winnetou-Filmen holen wir uns unsere Kindheitserlebnisse zurück", sagte Renner. Er und sein Comic-Freund Perry Neupert seien es gewesen, die damals am Lagerfeuer die Idee hatten, alte, in den Sechzigern in den Micky-Maus-Heften veröffentlichte Winnetou-Filmfoto-Romane, im Forum des Wäscher-Fanclubs zu veröffentlichen. Das habe die Aufmerksamkeit des Bamberger Karl-May-Verlags erregt. Nach einigen Telefonaten mit Michael Petzel sei man übereingekommen, die Filmromane in Buchform zu gießen. In einer ersten Auflage wurden zunächst die Geschichten aus "Bild und Funk" und "Bunte" veröffentlicht. Schnell folgte ein zweites Buch mit Micky-Maus-Drucken aus den Jahren 1964 bis 1967. Beide Bücher, mit Sondercovern in Ganzleinen, sind ein Riesenerfolg.Weiter informierten sich die Freunde der Sprechblasen über Comic-Neuheiten und planten Aktionen fürs kommende Jahr.Ein ganz besonderes Lob galt Narr, der im Juli die 20-Jahr-Feier für den deutschlandweiten Hansrudi-Wäscher-Fanclub organisiert hatte. Weit über 100 Comicfreunde waren bis aus Österreich angereist. Höhepunkt waren die Ehrenurkunde für Witwe Helga Wäscher und die Verlosung wertvoller Originale.