"In der heutigen Zeit ist es wichtig, im Internet präsent zu sein." Vizepräsidentin Andrea Glaubitz informierte beim Stadtverband für Leibesübung über einen geplanten Internetauftritt, der die Weidener Sportvereine informiert und vernetzt. Man möchte auch über Facebook kommunizieren. Präsident Reinhard Meier kündigte in der Monatsversammlung beim "Alten Schuster" an, ab nächstem Jahr die fast 30 Sportarten in Weiden in viertelstündigen Kurzvorträgen vorzustellen, um die Vielfalt der Sportmöglichkeiten in Weiden zu präsentieren.

Für den gastgebenden Verein, die Schützengesellschaft Heimatfreunde Mooslohe, begrüßte Helga Uschold die Delegierten. Die Gesellschaft besteht seit 1950, die 84 Mitglieder verfügen über 5 Schießstände für Luftgewehr und Luftpistole im Keller des "Alten Schusters".Meier informierte über die Reform der Lärmschutzverordnung für Sportanlagen. Diese habe Erleichterungen für Sportvereine gebracht, beispielsweise beim FC Weiden-Ost bei der Erweiterung seiner Spielfelder. Meier gratulierte Karl Schmid zum Europameistertitel in der 4x100-Meter-Staffel in Aarhus und Gewichtheber Johannes Popel vom Athletenclub zum Bayerischen Meistertitel. Runde Geburtstage stehen an: Erich Kummer (SKC Germania und TB-Sportabzeichen) wird am 8. November 80 Jahre alt, Manfred Kammerer (TC Am Langen Steg) wird am 15. November 70.Die kommenden Termine: Vortrag "Tauch-Event" am 27. Oktober um 18.30 Uhr im Autohaus Geuss, Leonhardi-Sternritt der Reitsportgemeinschaft am 12. November, nächste Monatsversammlung am 21. November um 19 Uhr im Schulungssaal der Feuerwache.