(ps/uz/dko) Ein versuchter Raubüberfall auf einen Juwelier in der Weidener Innenstadt führte Samstagmittag zu einem größeren Polizeieinsatz. Den Tätern gelang die Flucht. Die Polizei leitete sofort eine großangelegte Fahndung ein.

Festnahme erster Verdächtiger

Zeugen sollen sich dringend melden

Samstag, kurz nach 12 Uhr, betraten vier Männer das Juweliergeschäft in der Weidener Ringstraße. Im Geschäft befanden sich nach Angaben der Polizei die beiden Geschäftsinhaber, denen die Täter sofort Pfefferspry ins Gesicht sprüten. Die Inhaber riefen laut um Hilfe. Die Täter flüchteten deshalb laut Kriminalhauptkommissar Peter Merold vermutlich ohne Beute zu Fuß in Richtung Bahnhof. Die Beamten errichteten vor dem Geschäft eine Polizeisperre. Die beiden Inhaber kamen leicht verletzt ins Krankenhaus.Die Kriminalpolizei Weiden leitete eine umfangreiche Fahndung ein. Den Beamten gelang es, im Stadtgebiet zwei verdächtige Personen in festzunehmen. Weiterhin nahmen die Beamten mit Unterstützung des Zolls drei weitere Verdächtige in verschiedenen Zügen nach Tschechien fest. "Die Kripo Weiden prüft nun in akribischer Ermittlungsarbeit, ob diese Personen als Tatverdächtige in Betracht kommen", berichtet Merold.Darüber hinaus bittet die Polizei, Hinweise zu dem Überfall umgehend unter der Rufnummer 110 beziehungsweise 0961/4010 mitzuteilen. Sie rät dringend davon ab, sich den verdächtigen Personen selbst entgegenzustellen. Bei der Tat führten die Täter ein Pfefferspray mit sich. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass sie auch anderweitig bewaffnet sind.Bei den Täter soll es sich um einen älteren und drei jüngere Männer handeln. Der ältere Mann ist zwischen 40 und 50 Jahre alt, etwa 175 Zentimeter groß, schlank und trug eine schwarze Hose und eine graue Jacke. Außerdem soll er eine schwarze Umhängetasche dabei gehabt haben. Die drei jüngeren Täter seien laut Zeugenaussagen 20 bis 30 Jahre alt und 170 bis 180 Zentimeter groß.