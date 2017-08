Versuchter Raubüberfall auf Getränkemarkt in Weiden - Massive Fahndung

Mit einem Messer bewaffnet und die Kapuze tief ins Gesicht gezogen, versuchte ein bislang unbekannter Mann am Freitag gegen 11.30 Uhr einen Getränkemarkt in der Rehbühlstraße zu überfallen. Das Vorhaben scheiterte an der Verkäuferin.

Laut Polizeibericht ließ sich die resolute Kassiererin nicht einschüchtern und forderte den Täter auf, das Geschäft zu verlassen. Der junge Mann floh daraufhin ohne Beute in die Wallenreuther Straße. Verletzt wurde niemand.Der Mann ist weiterhin flüchtig. Laut Polizeisprecher Dietmar Winterberg vom Präsidium Regensburg wird massiv nach dem Täter gefahndet. Die Polizei warnt davor, selbst einzugreifen. Der Mann könnte bewaffnet sein. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, jugendliches Aussehen, etwa 16 bis 18 Jahre alt, unter 170 Zentimeter groß, schmächtig. Er trug einen dunkelblauen Kapuzenpullover mit einer roten Aufschrift an der rechten Hüfte und eine blau-weiß karierte lange Hose.Wer Hinweise zum Täter, zum Tatgeschehen oder andere Informationen geben kann, wird gebeten, sich mit der Kripo Weiden unter der Telefonnummer 0961/401-291 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Bei akuten Hinweisen bittet die Polizei, die Notrufnummer 110 zu wählen.