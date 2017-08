Gegen 11.30 betrat ein junger Mann einen Getränkemarkt in Weiden und forderte unter Vorhalt eines Messers Geld. Die resolute Kassiererin trat ihm entgegen und forderte ihn auf das Geschäft zu verlassen.Der Täter floh ohne Beute in Richtung Wallenreuther Straße in Weiden. Die Polizei fahndet nach dem Flüchtigen und warnt davor, selbst einzugreifen. Der Mann könnte laut Polizei mit einem Messer bewaffnet sein.



Männlich, jugendliches Aussehen (ca. 16 - 18 Jahre alt), sehr schmächtig.

Der Täter ist unter 170 cm groß.

Er trug einen dunkelblauen Kapuzenpullover mit roten Applikationen (Aufschrift) im Bereich der rechten Hüfte und eine blau-weiß karierte lange Hose.

Der Täter führte vermutlich ein Messer mit sich.



Wer Hinweise zum Täter, zum Tatgeschehen oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Kripo Weiden unter der Telefonnummer (0961) 401-291 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Bei akuten Hinweisen bittet die Polizei, die Notrufnummer 110 zu wählen.