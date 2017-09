Der Bebauungsplan gibt das Korsett vor, an das sich die Bauverwaltung zu halten hat. Die Stadträte wollen etwas ganz anderes, nämlich zwei Häuser auf einem Grundstück genehmigen. Bürgermeister Jens Meyer legt die Entscheidung der Regierung vor und verärgert damit die Stadträte - quer durch alle Fraktionen.

Bebauungsplan aufheben

Schon seit zwei Jahren liegt das Baugesuch vor. Ein Ehepaar aus dem Landkreis hat nach den positiven Signalen das Hanggrundstück erworben, das sich von der Mooslohstraße hoch zum Rehmühlbach zieht. Das alte kleine Häuschen ist abgerissen. Es soll durch ein Gebäude ersetzt werden. Und: Die Bebauung soll oben auf dem Grundstück ein weiteres Zweifamilienhaus ergänzen. Im Sommer signalisierte der Bauausschuss (nach der inzwischen zweiten Ortsbesichtigung) seine Zustimmung. Nun aber stellt die Bauverwaltung zum zweiten Mal fest, dass das Vorhaben den Festsetzungen des Bebauungsplans widerspricht. Eine rückwärtige Bebauung ist nicht möglich, obwohl auch die beiden unmittelbaren Nachbargrundstücke eine sehr tiefe Bebauung aufweisen."Das entwickelt sich wieder zur unendlichen Geschichte", schimpfte Stefan Rank (Bürgerliste) über die angekündigte "Remonstration" (Überprüfung durch die Regierung). Der Bauausschuss habe bereits zugestimmt und "damit der Verwaltung eindeutig seinen Willen zur Kenntnis gebracht". Schließlich seien auch die Nachbargrundstücke im rückwärtigen Teil ähnlich bebaut.Wenn die Verwaltung nicht endlich den Willen des Ausschusses umsetze, brauche er nicht mehr ins Rathaus zu den Sitzungen zu kommen, so Rank. "Dann machen wir es per Telefon und Postkarte. Ich fühle mich vorgeführt!" Die Kommune selbst habe die Planungshoheit. "Dazu brauchen wir keine Regierung. Die interessiert das nicht. Warum reiten wir auf den Festsetzungen eines über 60 Jahre alten Bebauungsplanes herum? Das ist ein ganz klassischer Lückenschluss."Es sei auch nicht nachvollziehbar, warum die Verwaltung sich mal so und dann wieder anders äußere. Dazu Rank: "Wir spielen hier doch nicht Roulette. Wenn wir solche Signale aussenden, braucht man sich nicht zu wundern, wenn bei uns keiner mehr bauen will. Es darf nicht sein, dass wir die Bauanträge so lange drehen, bis die Leute die Lust verlieren." Der Ausschuss könne seine Besprechung gleich an die Regierung verlegen. "Und wir sparen Portokosten."Sitzungsleiter und Bürgermeister Jens Meyer betonte, die Verwaltung sei verpflichtet, die Beschlüsse zu prüfen. Das konnte auch Alois Lukas (CSU) nicht überzeugen. Bereits seit zwei Jahren liege dieser Bauwunsch auf dem Tisch und sei vom Bauausschuss bereits genehmigt. "Warum verschließt die Verwaltung die Augen davor, dass dort oben bereits beidseitig gebaut ist. Wenn der Bebauungsplan diese Vorhaben nicht hergibt, warum heben wir ihn nicht auf. Man hätte den Bauwerbern ja auch raten können, einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan zu machen."Wenig Begeisterung gab es auch bei der SPD. Aus guten Gründen habe sie den Antrag unterstützt, betonte Fraktionsvize Hildegard Ziegler. Ihr Rat: Genehmigen und gut sein lassen. "Wir müssen nicht gegenseitig über uns selbst herfallen." Die bisherige 9:2-Entscheidung für das Projekt hätte für das Bauamt ein starkes Signal sein müssen. "Wir dürfen das Baurecht nicht in Schwarz und Weiß sehen. Ich hätte das Ermessen gerne für den Bauherren ausgelegt."Josef Gebhardt kritisierte, dass die Verwaltung mit den Ausschussmitgliedern nach dem Motto verfahre "und bist du nicht willig, dann remonstriere ich". Karl-Heinz Schell wiederum erinnerte die Stadträte daran, dass die Verwaltung immer den Standpunkt vertreten habe, die beiden Häuser seien nicht genehmigungsfähig. Die Überschreitung in der Grund- und Geschossflächenzahl sei einfach zu deutlich. Auch bei der Regierung komme deshalb nichts raus. "Das verzögert nur."Mit 9:2 bestätigte der Bau- und Planungsausschuss schließlich seine Entscheidung. Damit geht das Projekt zur Prüfung nach Regensburg.