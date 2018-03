Ilkin Khankishiyev sitzt mit seinen drei Söhnen im Wohnzimmer - dem Raum, in dem vergangene Woche "das Leben der Familie zusammenbrach". Nervös zerknüllt er ein Taschentuch, blickt immer wieder zur Wohnungstür - aus Angst, dass die Klingel läutet. Denn das könnte die endgültige Abschiebung bedeuten.

Kinder dürfen Mutter nicht sehen

"Sie hängen in der Luft"

An den Wänden hängen Bilder, die eine glückliche Familie zeigen - gemeinsame Ausflüge in die Natur, eine strahlende Mutter, die Grimassen mit ihren lachenden Kindern zieht. Geblieben ist davon nichts. Familie Khankishiyev ist verzweifelt. Vergangenen Dienstag ändert sich das Leben der Aserbaidschaner von einem Moment auf den anderen. Es ist sechs Uhr morgens. Der Vater macht sich für die Arbeit in einer Betonbaufirma fertig, als es klingelt. Als der 41-Jährige öffnet, bricht für ihn "eine Welt zusammen".Vier Polizisten zeigen ihm den Abschiebebescheid, wollen die Familie sofort mitnehmen. "Ich habe sie angefeht, nur mich mitzunehmen. Meine Kinder sollten hier bleiben, sie gehen doch zur Schule, meine Frau ist krank", erzählt der Vater. "Sie sagten, wir haben eine halbe Stunde Zeit, um zu packen", erinnern sich die Söhne Ravan und Mustajab. Um 13 Uhr sollte das Flugzeug von Frankfurt starten - mit der Familie an Bord. Die 34-jährige Mutter Shafaq bricht zusammen. Zu hoch ist der Druck, zu groß der Schock. "Wir dachten, sie stirbt", erinnert sich der 13-jährige Mustajab. Immer wieder ertastet er ihren Puls, bis der Krankenwagen eintrifft. "Ich wollte sicher sein, dass sie noch lebt." Der Notarzt bringt sie ins Bezirksklinikum Wöllershof. Die Beamten gehen, der Vater bleibt mit den Söhnen in der Wohnung zurück. "Es ist eine Schande, wie mit diesen Menschen umgegangen wird", kritisiert Abdullah Ugur, gesetzlicher Betreuer der Familie."Bis zu diesem Moment waren wir glücklich. Jetzt kann ich an nichts anderes denken, habe Angst, dass die Polizei wieder kommt", erzählt Mustajab mit gesenktem Kopf. Sein Vater legt einen Arm um ihn. Die Mutter haben sie an diesem Tag das letzte Mal gesehen. Besuchen dürfen sie die 34-Jährige nicht. "Sie ist in der geschlossenen Abteilung. Nur Angehörige ersten Grades ab 18 Jahren dürfen da rein", erzählt Imke Saße. Seit Jahren unterstützt die Nachbarin die Familie, die ihr "so ans Herz gewachsen ist".Im November 2012 reist die Familie nach Deutschland ein, stellt Antrag auf Asyl. In Aserbaidschan wurde sie "von Privatpersonen" bedroht, zwei Brüder von Ilkin schwer verletzt. Um seine Kinder und seine Frau zu schützen, entscheidet der Vater, das Land zu verlassen. Nur zwei Wochen nach ihrer Ankunft kommt es zu einem tragischen Unfall. Der damals 7-jährige Mustajab stürzt über ein Treppengeländer und fällt zwei Stockwerke tief. Er verletzt sich schwer, muss operiert werden. Zu dieser Zeit spricht niemand Deutsch, die Mutter versteht nicht, was die Ärzte mit ihrem Sohn machen, "denkt, er stirbt ihr unter den Händen weg", erzählt Ugur. Sie ist mit ihrem dritten Kind Ibrahim schwanger. Die Belastung ist zu hoch, die Depressionen beginnen. "Seitdem ist Shafaq in psychologischer Behandlung. "Sie hat große Fortschritte gemacht." Bis vergangenen Dienstag. "Jetzt ist es wieder so wie vor fünf Jahren. Wir fangen wieder bei Null an. Es ist so traurig", bedauert Ugur."Trotz der schwierigen Umstände - dem Unfall und der Depressionen - war das Anpassen nicht schwer", erzählt der Vater. Die beiden ältesten Söhne finden Freunde, schaffen den Übertritt auf das Kepler-Gymnasium, engagieren sich in Sportvereinen. Die Mutter belegt einen Deutschkurs, freundet sich mit anderen Eltern und Nachbarn an. Und auch dem Vater gelingt es, eine Arbeit zu finden. Firuz Puran, Inhaber der Firma "Personalleasing", erinnert sich noch gut an seine erste Begegnung mit Khankishiyer. "Er ist mit Imke Saße zu mir gekommen, wollte arbeiten. Alle zwei Tage hat er sich bei mir erkundigt, ob ich schon etwas gefunden habe. Das ist nicht selbstverständlich." Puran vermittelt den 41-Jährigen, der in seiner Heimat als Brennschneider gearbeitet hat. "Er hat sich ausgezeichnet mit den Kollegen verstanden, die Chefs waren begeistert." Der Firmeninhaber ist entsetzt, was die Familie nun durchmachen muss. "Sie hängen in der Luft. Der Vater darf nicht mehr arbeiten. Es ist einfach unfair." Doch was erwartet die Familie, wenn sie zurück nach Aserbaidschan muss? "Wir haben dort keine Freunde, sprechen die Sprache kaum", erzählen die Kinder. Eine ungewisse Zukunft - ohne Haus, Arbeit, soziale Kontakte. Auch die Männer, von denen die Familie bedroht wurde, seien noch immer auf freiem Fuß.Um das zu verhindern, will Armin Demuth, Anwalt der Familie, einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht einreichen. Doch wichtige Dokumente fehlen - ärztliche Unterlagen, die den schlechten Zustand der Mutter bescheinigen. "Es läuft ein Asylfolgeantrag, auf den wir bis heute keine Antwort bekommen haben", erzählt Ugur. "Es ist alles offen. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Deshalb brauchen wir die Unterstützung der Bürger und der Sozialverbände."Unterstützung erhält die Familie auch von Sigrid Bloch, Leiterin des Kepler-Gymnasiums. Sie wendet sich mit einem Brief an die Behörden - unterschrieben von 50 Lehrern. „Beide Schüler haben sich hervorragend in die Schule integriert (...). Ein Herausreißen aus dieser gewachsenen Klassen- und Schulgemeinschaft, in der sich Ravan und Mustajab sehr wohl und aufgehoben fühlen, würde nach Ansicht der Lehrkräfte zu einer extremen psychischen und emotionalen Belastung der Kinder führen“, heißt es darin. Auch die Klassenkameraden werden aktiv. Sie sammeln 326 Unterschriften von Mitschülern. Die Familie ist beliebt, von Nachbarn und Freunden geschätzt. "Das hilft uns in dieser schweren Zeit", betont der Vater. "Viele setzen sich für sie ein. Doch ob das alles etwas bringt, wissen wir nicht", sagt Saße. Tränen laufen über ihre Wangen. "Am schlimmsten ist die Ungewissheit. Für uns alle. Aber wir werden alles tun, damit unsere Freunde bei uns bleiben können."