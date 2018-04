Alle Vorstandsposten beim VfB Rothenstadt sind besetzt. Das ist schon einen Applaus der Mitglieder in der Jahreshaupt- versammlung wert.

Rothenstadt. Einige Ergänzungswahlen waren beim VfB Rothenstadt im neu eröffneten Sportheim notwendig. Nachdem bekannt geworden war, dass der Trainer der 1. Mannschaft mit Gerd Bauer noch ein weiteres Jahr verlängert hat, gab es Applaus. Ebenso, als für Platzwart Manfred Östreicher ein neues Gesicht gefunden wurde. Karlheinz Gradl kümmert sich künftig darum. Gesundheitsbedingt hörte auch der zweite Vorsitzender Charly Aldermann auf. Für ihn kam Herbert Prem. Als Beisitzer fungieren Michael Weiß, Stefan Heimerl und Günther Winter. Erfreulich, dass mit Renate Schmalfuß eine ehrenamtliche Vereinsmanagerin gefunden wurde.Seit einem Jahr ist Stadtrat Markus Bäumler als VfB-Vorsitzender im Amt. "Die Vorstandschaft und die Abteilungsleiter sind hoch motiviert und arbeiten engagiert", dankte Bäumler den Anwesenden. Die Ordnung der Finanzstrukturen lag Bäumler am Herzen. "Darum habe ich auch ein Sponsoring begonnen und die Stadtwerke als Werbeträger für drei Jahre verpflichtet." Mit weiteren zwei Firmen stehe er noch in Verhandlungen. Geklärt hatte Bäumler auch die hohe Wasserrechnung bei den Stadtwerken mit über 5000 Euro. "Mehrere Male war der Schacht, in dem die Wasseruhr liegt, vollgelaufen", sagte Bäumler. Die defekten Wasserleitungen wurden repariert. Beim Fußballhäuschen wurde das Dach eingeblecht, das Flutlicht müsste heuer mit einer LED-Beleuchtung bestückt werden.Zwölf Mannschaften hat die Fußballabteilung bei der Jugend, von der A-Jugend bis zu den Bambini sind alle Klassen belegt. Bei 15 ehrenamtlichen Trainern sind die 130 Kinder und Jugendlichen bestens betreut. Abteilungsleiter Johannes Beierl freute sich auch über einige hervorragende Plätze in den jeweiligen Ligen. Heuer findet für die Jugend die Hans-Dorfner-Fußballschule statt.Die 1. Herrenmannschaft belegt in der A-Klasse einen Mittelplatz. Sie könne zuversichtlich auf die Jugend bauen. Die 2. Mannschaft spielt in der B-Klasse, die Alten Herren sind mit Freundschaftsspielen im Spielbetrieb. Zusammen mit der SpVgg Weiden haben die Damen eine Freizeitliga gegründet.Rainer Klein berichtete für die Alten Herren. Für die Jugend überreichte er eine Geldspende. Hans Hiermeier legte seinen Bericht für die Abteilung Ski und Fitness vor. Die Loipe bei Letzau wurde gut angenommen. Es gibt zwei neue Prüfer für die Sportabzeichen. Von 30 Teilnehmern haben 22 die Wertung geschafft. Für die Tennisabteilung erinnerte Christian Schraml, dass eine Herren- und eine Damenmannschaft gemeldet wurden. Es wurden zwei neue Trainer eingestellt. In der Turnabteilung werden drei Gruppen betreut. "Beim Kinderturnen bis sechs Jahre kommen oftmals bis zu 30 Kinder", freute sich Turnleiter Josef Bäumler. Die Mädchen- und Seniorengruppen sind gut besucht.Anschließend wurden langjährige Mitglieder geehrt. Die Urkunde für 70 Jahre Treue wird Max Lohmer nachgereicht. Er feiert in wenigen Wochen seinen 100. Geburtstag. Für 65 Jahre Treue erhielten Georg Bodensteiner, Ludwig Kastl und Fritz Sitzberger eine Urkunde. 60 Jahre sind Josef Baldauf, Hans Deisel, Erwin Raß und Horst Selch dabei. Ein halbes Jahrhundert sind Georg Schmid, 40 Jahre Stefan Heimerl, Werner Mayer, Norbert Steinhilber und Regina Winter im Verein. Für 25 Jahre wurden Rosemarie Bachofner und Karolina Hösl ausgezeichnet.

Rothenstadt. Für seine Leistungen um das Ehrenamt beim VfB Rothenstadt erhielt Robert Hagn aus den Händen von Kreisvorsitzenden Albert Kellner die DFB-Ehrenuhr und die Urkunde als Ehrenamtspreis.

Kellner würdigte Robert Hagn, der seit 30 Jahren Mitglied beim VfB Rothenstadt ist. Von Beginn an durfte die Vereinsführung auf seine Unterstützung zurückgreifen. Anfangs betreute er die Jugend und das Damenteam. Dann war der Geehrte auch in die Vorstandsarbeit eingebunden. Bis 2007 führt er als Schatzmeister die Finanzen, übernahm anschließend als Vorsitzender die Vereinsführung. Federführend organisierte Hagn das jährliche Sportplatzfest und ging auch hier in finanzielle Vorleistung. Vor Wochen hatte Ludwig Kastl diese Auszeichnung bereits erhalten, nun folgt Robert Hagn.