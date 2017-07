Der VfB Weiden wird 60 Jahre. Grund genug, am Wochenende drei Tage lang zu feiern.

"VfB" steht für Verein für Bewegungsspiele. Ab Freitag, 21. Juli, steht auf dem Gelände ein Festzelt. Am Abend startet ein Preisschafkopf im Sportheim, Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Hauptpreis ist eine Berlinfahrt, Geldpreise von 200 Euro und 100 Euro sind ausgelobt, dazu viele Sachgewinne.Der Samstag gehört dem Sport. Die Fußballer starten um 13 Uhr mit einem Hobbyturnier. Um 17.30 Uhr läuft die heuer aufgestiegene erste Mannschaft aufs Feld. Die Kegler werden auf der Kegelbahn mit den deutschen Meistern antreten. Die Tennisabteilung hält ein Challenge-Turnier ab. Im VfB-Tennisheim können sich die Gäste bei einer Kaffeestunde stärken.Der Sonntag beginnt mit einem Gedenkgottesdienst um 9 Uhr in der Maria Waldrastkirche, Fahnenabordnungen sind eingeladen. Ein Weißwurstfrühschoppen läutet den geselligen Teil ein. Dann beginnen auch die Ehrungen der Gründungsmitglieder. Unterhaltung und Musik gibt es im Festzelt mit einem DJ. Für das leibliche Wohl ist an allen Tagen bestens gesorgt, dafür sind die Frauen aus der Damen-Gymnastikgruppe verantwortlich. Die Zeiten, als im Stadtteil unter dem Namen SV Weiden-West Fußball gespielt wurde, gehören seit 1957 der Vergangenheit an. Der Stadtteil Weiden-West wuchs. Was fehlte, war ein eigener Sportverein. Am 12. Januar 1957 fand in der Gaststätte Waldrast bei Maria Zetzl die Gründungsversammlung statt. 29 Mitglieder hoben den VfB Weiden aus der Taufe. Versammlungsleiter war "Schorsch" Kimmerl. Die Teilnehmer wählten Michael Zetzl zum Vorsitzenden, zum zweiten Vorsitzenden Johann Schwarz sowie als technischen Leiter Josef Danzl. Man entschied sich für die Vereinsfarben Schwarz und Rot. Zu der Fußballabteilung kam eine Kegelabteilung mit zwei Bahnen im Keller des Sportheimes, eine Eisstock- und Wanderabteilung (inzwischen wieder abgemeldet) wurde gegründet. Es bildete sich eine Damengymnastikabteilung. Als 1985 der Tennissport boomte, baute der Verein vier Tennisplätze. Die Abteilungen fuhren allesamt große Erfolge in ihren Sportarten ein. Heute führt Stephan Gollwitzer den Verein.