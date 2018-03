Schon seit längerem ist die VHS Weiden-Neustadt auf der Suche nach einer geeigneten Aktion gegen den "Antiziganismus", also gegen Vorurteile gegen Sinti und Roma. Mit einem Konzert soll jetzt ein Signal gesetzt werden.

Konzerte in der Volkshochschule sind eher selten. Zum besonderen Ereignis wird die Veranstaltung auch, weil es sich um ein Projekt des Programmes "Demokratie leben" und der Aktion "Partnerschaft für Demokratie Weiden" handelt. Stanislav Barek kommt am Freitag, 9. März, um 19 Uhr mit dem Konzert zu "seinen alten Freunden nach Weiden", freut sich Leonhard Dietrich von der VHS. Barek hat jahrelang in Weiden unterrichtet und trat mehrfach bei den bayrisch-böhmischen Kultur- und Wirtschaftstagen auf. Längst zählt der Künstler zu den bekanntesten Gitarristen in Tschechien und bewegt sich auf der internationalen Musikbühne. Barek bringt einen seiner begabtesten Musikschüler mit: den 14-jährigen Adam Wild. Mit dem jungen Roma will Barek musizieren und damit ein Signal gegen Vorurteile setzen. Adam begann als Fünfjähriger, sein Instrument zu lernen.Heute besucht er die Musikschule in Eger. Er spielt nicht nur klassische Gitarre, sondern auch Roma-Musik und Bearbeitungen populärer Musik und hat schon Musikwettbewerbe gewonnen. Das Besondere: Adam kennt keine Noten, sondern beherrscht intuitiv die Akkorde und Grifftechniken. Projektmanagerin Zdenka Forsterova von der Stadt Weiden und Herbert Schmid von der externen Projektkoordinierungsstelle freuen sich, dass der Abend vom Begleitausschuss in das Förderprogramm von "Demokratie leben" aufgenommen wurde. Damit sollen das interkulturelle Zusammenleben sowie die Anerkennung vielfältiger Lebensformen gefördert werden. Am Abend gibt es Informationen über die jahrhundertealte Roma-Musik. Das Konzert beginnt um 19 Uhr in der VHS, Luitpoldstraße. Der Eintritt ist frei. Um Rückmeldung wegen Platzreservierung wird gebeten, Telefon 0961/481780, info@vhs-weiden.de. Am Samstag, 10. März, schließt sich von 10 bis 15 Uhr ein Gitarren-Workshop an.