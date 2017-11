Dem 22. November 2017 verleiht die Polizei ein besonderes Siegel: "Tag der Verkehrsunfälle". In der Hoffnung, dass er nun nicht jedes Jahr gefeiert wird. Am Mittwoch krachte es vier Mal - in der Hälfte der Fälle machte sich der Verursacher aus dem Staub.

Auf rund 14 000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, der auf der Kreuzung Berliner-/Esperantostraße entstand. Laut Pressebericht hatte eine 37-jährige Weidenerin die Regelung "Rechts vor links" nicht beachtet. Mit ihrem Wagen nahm sie einer 45-Jährigen aus Mantel die Vorfahrt. Beide Autos mussten nach dem Zusammenstoß abgeschleppt werden.Gegen 12.20 Uhr verunglückte ein Radfahrer in der Weigelstraße . Der 28-jährige Weidener war an wartenden Autos vorbeigeradelt. Vor der roten Ampel stand auch eine 21-Jährige mit ihrem Pkw. Ihr 32-jähriger Beifahrer wollte die Rotphase nutzen, um aus dem Auto auszusteigen. Als er die Tür öffnete, traf er das Fahrrad. Der 28-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Auch der Schaden ist gering.Zu einer Unfallflucht kam es zwischen Dienstag, 16.30 Uhr, und Mittwoch, 11 Uhr, in der Danziger Straße . Vor einem Wohnanwesen hatte eine 25-jährige Weidnerin ihren Wagen abgestellt, gegen den ein unbekannter Pkw prallte. Das Auto der der Weidenerin "zieren nun Kratzer", meldet die Polizei. Der Schaden beträgt rund 200 Euro.Auch der Verursacher eines Unfalls in der Heinrich-Bischoff-Straße ist noch unbekannt. Am Dienstag zwischen 7 und 16.30 Uhr parkte dort das Auto eines 39-jährigen Weideners. Als der Besitzer am Abend zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er frische Kratzer an der Fahrerseite. Auf 500 Euro beläuft sich der Schaden.Hinweise zu den beiden letztgenannten Fällen an die Polizeiinspektion Weiden, Telefon 0961/401-320.