Ein erstes Klassentreffen nach 65 Jahren führte dazu, dass sich die Teilnehmer nur anhand von Namensschildern erkannten: Die Organisatoren hatten alle 47 Schüler der Klasse 1 a der Pestalozzischule von 1953 gefunden und eingeladen. Neun sind bereits verstorben. In der Pestalozzischule gab Rektor Heribert Zeis einen Einblick in die baulichen und schulischen Gegebenheiten der heutigen Zeit. Beim Mittagessen gab es so viel zu erzählen, dass eine geplante Stadtführung auf ein nächstes Mal verschoben werden musste. Zu den vielen Erzählungen gehörte die vom sozialen Aufstieg, als man von den Schützenhaus- und den Fichtenbühlbaracken in die Wohnungen der Stockenhut ziehen durfte. Es sei das höchste Glücksgefühl gewesen, in ein gemauertes Haus mit Treppen aus Stein zu ziehen. Der Umzug der alleinerziehenden Mutter erfolgte zu Fuß mit dem Kinderwagen. "Es war Wohlstand pur", erinnerten sich die Erzähler. Auch die heute nicht unumstrittenen Erziehungsmethoden der Nachkriegslehrer waren Thema. Viel erzählten die von weit Angereisten aus Karlsruhe, Würzburg oder München. Sie beteuerten, dass sie sich nach über fünf Jahrzehnten immer noch als Weidener fühlen - und die Teller umdrehen. Bild: Wilck