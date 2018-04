Generationen von Schülern unterrichtet

Weiden. (ske) Lehrer zu sein war seine Berufung. Schon seit frühester Kindheit wollte Winfried Styra lernen, wissen, lehren. Auf der Flucht 1945 aus Oberschlesien in die Oberpfalz rettete er seine Schultasche, damit der spätere Gymnasiallehrer das bis dahin Gelernte nicht vergaß. Am 6. Dezember 1936 in Oppeln geboren, lebte er von 1945 bis 1949 mit seinen Eltern, Rechtsanwalt Willibald Styra und dessen Ehefrau Magdalena, sowie seiner Schwester Dietlind Kempf in Wiesau, bevor die Familie sich in Weiden niederließ. Am Augustinus-Gymnasium legte er das Abitur ab, der Schule, an die er später als Lehrer zurückkehren sollte. 2002 verabschiedete sich Studiendirektor Winfried Styra aus dem Schuldienst, blieb seiner Wirkungsstätte jedoch verbunden. 2003 verfasste er eine Chronik zum 100-jährigen Jubiläum des Gymnasiums. Jetzt starb Styra mit 82 Jahren in einem Regensburger Krankenhaus. Beisetzung am Freitag, 4. Mai, in Regensburg, um 14 Uhr Gottesdienst in der Pfarrkirche in Schirmitz.