Spannung in der Gemeinde und Anspannung bei den Kandidaten: Am nächsten Sonntag wählt Weiden am See Bürgermeister und Gemeinderat. Willy Schwartz, der seit 20 Jahren die Weidener Partnergemeinde führt, will mit seiner ÖVP, die derzeit über 13 Sitze in 23-köpfigen Gemeinderat verfügt, die erfolgreiche Tätigkeit fortsetzen.

Als Dauerkonkurrent um das Bürgermeisteramt, der aber vor fünf Jahren krankheitsbedingt eine Auszeit nehmen musste, tritt auch Heinrich Hareter von der SPÖ wieder an. Da mit Sanela Ortner (Spitzenkandidatin der Grünen und Unabhängigen) und Klaus Fuhrmann von der neu gegründeten Liste "Unabhängige Partei Weiden" zwei weitere Bewerber um das Bürgermeisteramt den Hut in den Ring geworfen haben, hofft Hareter zumindest auf eine Stichwahl. Auch möchte er die Anzahl der SPÖ-Gemeinderäte (bisher 7 Sitze) erhöhen. Grüne/Unabhängige stellen bisher drei Gemeinderäte. Den über 2200 Wahlberechtigen in Weiden am See stellen sich damit vier Bürgermeisterkandidaten und mit der FPÖ, die sich nicht um den Bürgermeisterposten bewirbt, fünf Parteien.Nur 14 Tage später, am 15. Oktober, wählen die Österreicher einen neuen Nationalrat. Als Termin für eine Stichwahl um das Bürgermeisteramt ist der 29. Oktober festgelegt.