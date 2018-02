Vier Verletzte bei Zusammenstoß

Vier Verletzte und ein Schaden von rund 10 000 Euro - das ist die Bilanz eines Unfalls in der Christian-Seltmann-Straße. Gegen 17 Uhr hatte ein 84-jähriger Weidener seinen BMW stadtauswärts gesteuert. Als er an der Einmündung zur Sintzelstraße nach links abbiegen wollte, übersah er laut Polizei den entgegenkommenden Golf eines 52-Jährigen aus dem Landkreis Neustadt. Beim Aufprall wurden drei Insassen leicht verletzt. Die 28-jährige Beifahrerin im Golf musste mit dem BRK ins Klinikum gebracht werden. Die Feuerwehr reinigte die Unfallstelle und lenkte den Verkehr. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 10 000 Euro.