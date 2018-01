Verleger German Vogelsang würdigte die Leistungen des gebürtigen Ingolstädters, insbesondere nachdem dieser im Jahr 2006 die Leitung der Lokalredaktion Weiden übernommen hatte. Zehn Jahre lang habe er "ziemlich liberal, aber hartnäckig in der Sache Akzente gesetzt". Manchmal ironisch oder sarkastisch, fast nie ohne Witz und immer "erfrischend mühelos", - so läsen sich Klitzings Kommentare. Vogelsang erinnerte auch an die Anfänge des Redakteurs beim Neuen Tag, der 1985 von den "Oberpfälzer Nachrichten" "in den Heimathafen gesteuert" sei. Und er freute sich, dass "der Ruhestand die Nabelschnur zum Verlag nicht ganz durchtrennt". "Volker Klitzing hat den richtigen Riecher für die richtigen Themen", lobte Chefredakteur Gottlöber. Der Fast-Ruheständler sei einer der bekanntesten Radfahrer Weidens - und erfülle damit eine wichtige Voraussetzung für einen Lokaljournalisten: "Er ist viel unterwegs und kriegt viel mit." Imponiert habe ihm, Gottlöber, vor allem auch Klitzings "lässige Art, mit Kollegen umzugehen und eine Redaktion zu führen". Geschäftsführende Verlegerin Viola Vogelsang-Reichl überreichte namens der Verlagsgruppe einen Geschenkkorb, der Weidener Deskchef Stefan Zaruba für die Kollegen noch weitere Präsente. Darunter, zur besonderen Freude auch von Ehefrau Ursula Fisser-Klitzing , einen Gutschein für Tanzstunden."Ein bisschen mulmig ist es einem schon - auch wenn es weitergeht", bekannte Klitzing. Das Lob reichte er weiter: "Einer allein ist gar nichts. Ich habe immer in einem Team gearbeitet, in dem es Spaß gemacht hat und hohe Qualität vorhanden war." Deshalb setze er seine Arbeit gerne fort - und auch "weil ich merke, dass ich immer noch gewollt bin".