Die Volksbank-Raiffeisenbank Nordoberpfalz hatte am Montag die Auszubildenden und deren Eltern zu Gast. Das Spektrum umfasst zehn Berufe, sowohl im klassischen Bankgeschäft, im Geschäftsbereich Ware und im Reisebüro.

Aktuell beschäftigt die Bank 52 Auszubildende. Vorstandssprecher Rudolf Winter stellte die neue Volksbank-Raiffeisenbank Nordoberpfalz vor, die seit dem 1. September im Genossenschaftsregister eingetragen sei. Er zeigte den Azubis auf, dass das Unternehmen mit 47 000 Mitgliedern, 114 000 Kunden, einer Bilanzsumme von 2,6 Milliarden Euro und über 700 Mitarbeitern gerade für junge Leute attraktiv sei, weil es interessante berufliche Perspektiven biete. Die Bank sei in Weiden, den Landkreisen und der Tschechischen Republik vertreten. Reinhard Goblirsch, Bereichsleiter Personal, legte den Azubis ans Herz, das Angebot eines Tschechisch-Kurses zu überdenken.Größe sei kein Selbstzweck, unterstrich Winter. Deshalb setze die Banken-Familie auf Organisationsstrukturen und Übersichtlichkeit. Man orientiere sich wie bisher weiterhin in der Region, zahle hier Steuern und investiere in Arbeitsplätze. Goblirsch und Jürgen Zant, Leiter Geschäftsbereich Ware, gingen auf die Ausbildungsstrukturen ein. Gerade durch den hohen Praxisbezug der Ausbildung lernten die jungen Leute ganz nebenbei Selbstständigkeit. Dass Ausbildung keine Sackgasse sei, zeigten die umfassenden Fortbildungsmöglichkeiten.