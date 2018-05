Die drei Genossenschaften Volksbank Nordoberpfalz und die Raiffeisenbanken Weiden und Stiftland verabschieden Aufsichtsräte. Die Mitglieder scheiden im Zuge der Fusion zur Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz freiwillig aus.

Von 18 auf 9 Mitglieder

Dank für Unterstützung

Weiden/Neustadt/Wernberg. Aufsichtsratsvorsitzender Josef Kürner und seine Stellvertreter Winfried Hecht sowie Josef Schwägerl dankten den Aufsichtsratsmitgliedern der ehemaligen Banken in der Burg Wernberg für ihre Verdienste. Kürner ließ die Fusionsgespräche im Kloster Waldsassen im April 2016 sowie im Kloster Speinshart im Oktober 2016 Revue passieren. Nach dem Kennenlernen sei klar gewesen: Alle standen zur Fusion, weil das Bündeln der Stärken zu Erfolg führt und die Genossenschaft zukunftsfähig macht."Sowohl die aktuellen als auch künftigen Herausforderungen werden gemeinsam besser bewältigt." Dabei hob Kürner insbesondere die Niedrigzinsphase, den digitalen und demografischen Wandel, den Verdrängungswettbewerb und die Regulatorik hervor. Der Auswuchs der staatlichen Regulierungsmaßnahmen war auf die Fehlentwicklung des Finanzsektors zurückzuführen. "Die Genossenschaften beanspruchten weder staatliche Gelder noch einen Rettungsschirm, leiden aber trotzdem unter der bürokratischen Last."Hätte man die ursprüngliche Anzahl von 18 Aufsichtsräten (sechs je Bank) beibehalten, wären bedingt durch das Drittelbeteiligungsgesetz weitere neun Mitarbeitervertreter im Aufsichtsrat dazugekommen. Deshalb hat man sich auf schlanke Strukturen mit zwei Aufsichtsratsmitgliedern je Ursprungsbank seitens der Anteilseigner (jeweils der Vorsitzende und Stellvertreter) verständigt. Im Januar wurden noch drei Aufsichtsrats-Mitglieder (Thomas Bäuml, Christian Richtmann und Johann Ziegler) von den Mitarbeitern gewählt. Das neue neunköpfige Gremium konstituierte sich im Februar.Persönliche Dankesworte richtete Kürner an die Aufsichtsräte der früheren Volksbank Harald Gollwitzer (Floß) und Felix Schmidt (Tirschenreuth). Weiter wurden in Abwesenheit Peter Grießl (Vohenstrauß) und Martin Stangl (Weiden) verabschiedet. Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender Winfried Hecht dankte den ausgeschiedenen Mitgliedern der ehemaligen Raiffeisenbank Weiden Martina Schneider (Weiherhammer), Hans Schätzler (Weiden) und Johannes Püttner (Schlammersdorf).Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender Josef Schwägerl verabschiedete die Mitglieder aus der damaligen Raiffeisenbank im Stiftland Franz Rettinger (Windischeschenbach), Bernhard Schön (Liebenstein), Wolfgang Horn (Waldsassen) Thorsten Meiler (Wiesau). Vorstandssprecher Rudolf Winter dankte den Aufsichtsräten und deren Ehepartnern für ihre Unterstützung.